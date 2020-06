Загрузка... «Прославление полицейского беспредела»: темнокожие артисты обвинили Голливуд в поддержке белой расы 🔊 Воспроизвести Instagram © kendrick38



Более 300 темнокожих культурных деятелей подписали открытое письмо, адресованное всей индустрии развлечений. В документе они обвиняют Голливуд в поддержке белой расы и формировании ложных стереотипов, представляющих афроамериканцев в невыгодном свете. Авторы письма заявили, что темнокожие кинематографисты вносят неоценимый вклад в индустрию, и потребовали обеспечить им карьерный рост. Между тем всё большему числу звёзд приходится извиняться за свои «неуместные» комментарии в отношении темнокожих или же недостаточную поддержку их борьбы за права, передает Более 300 темнокожих культурных деятелей подписали открытое письмо, адресованное всей индустрии развлечений. В документе они обвиняют Голливуд в поддержке белой расы и формировании ложных стереотипов, представляющих афроамериканцев в невыгодном свете. Авторы письма заявили, что темнокожие кинематографисты вносят неоценимый вклад в индустрию, и потребовали обеспечить им карьерный рост. Между тем всё большему числу звёзд приходится извиняться за свои «неуместные» комментарии в отношении темнокожих или же недостаточную поддержку их борьбы за права, передает RT



Как отмечает Variety, его подписали более 300 темнокожих деятелей культуры, в числе которых Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Идрис Эльба, Махершала Али, Куин Латифа, Розарио Доусон, Зои Кравиц.



В своём обращении артисты обвиняют Голливуд в поддержке белой расы, дискриминации афроамериканцев и поощрении насилия со стороны полиции. Также, по их мнению, именно он виноват в том, что во всём мире якобы сложилось неверное представление о жизни темнокожих, которые теперь страдают из-за сформировавшихся стереотипов.



«Вклад Голливуда и ведущих СМИ в криминализацию образа темнокожих, в том числе посредством историй, изображающих нас склонными к агрессии, в создание искажённого представления о правовой системе, а также в прославление полицейской коррупции и полицейского беспредела имел пагубные последствия для жизней афроамериканцев», — говорится в опубликованном документе.



Авторы письма утверждают, что к таким последствиям привела деятельность именно белых кинематографистов.



«Белые — самая малочисленная расовая группа на нашей планете, но их истории во всём мире считаются универсальными. Когда нам всё же выпадает редкая возможность поведать наши истории, то процессы разработки, производства, распространения и маркетинга часто оказываются омрачены и искажены белыми, а также используются ими в своих целях», — заявили артисты.



По их словам, дискриминация по расовому признаку в Голливуде прослеживается во всём: агентства не нанимают темнокожих сотрудников, а профсоюзы не защищают их интересы.



Студии и продюсерские компании якобы извлекают выгоду из продукции, произведённой афроамериканцами, но практически никогда не доверяют им высокопоставленные должности, тогда как сами артисты, как они сами утверждают, вносят «колоссальный неоценимый культурный и экономический вклад в киноиндустрию».



Своё обращение артисты завершили призывом к Голливуду доказать, что ему нужны темнокожие специалисты. Так, в числе требований, представленных авторами письма, — отказ от присутствия полиции на съёмочных площадках и различных мероприятиях, запрет содержания, «направленного против чёрных», и поддержка «антирасистского контента».



Также артисты настаивают, что на всех крупных студиях, в агентствах, управляющих компаниях и других организациях среди тех, кто занимает высокие должности, должны присутствовать темнокожие специалисты.



Кроме того, любое голливудское учреждение, по мнению авторов письма, должно создать систему набора и постоянной поддержки темнокожих профессионалов в каждом отделе с чёткими путями продвижения по службе вплоть до высших руководящих должностей.



© Кадр из фильма «Унесенные ветром» (1939)



Проблема расизма обострилась в США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Во многих городах вспыхнули массовые протесты. Многие звёзды шоу-бизнеса в соцсетях начали выражать поддержку темнокожим, распространять петиции, призывать соотечественников не игнорировать проблему и сделать всё возможное для её решения.



Однако многие артисты стали объектами критики со стороны афроамериканцев, посчитавших их действия неприемлемыми или недостаточными. Так, например, режиссёра Тайку Вайтити, выпустившего пост со словами поддержки, обвинили в непонимании чувств темнокожих, а телеведущую Эллен Дедженерес — в поддержке «военных преступников» из-за того, что её публикации в соцсетях якобы были слишком расплывчатыми.



Также пользователи интернета раскритиковали диджея Дэвида Гетту, организовавшего концерт на крыше, в рамках которого прозвучала музыкальная композиция с известной речью Мартина Лютера Кинга. Его реакцию на события в стране назвали «самой белой».



Досталось и актрисе Эмме Уотсон: пользователей Instagram возмутили белые рамки, сопровождающие все её фотографии в соцсети, в том числе те, что были опубликованы в рамках флешмоба #blackouttuesday.



Возмущённые пользователи сети припомнили звёздам и их старые ошибки. Так, в начале июня из-за расистских твитов восьмилетней давности лишился работы актёр Хартли Сойер: его уволили из супергеройского сериала «Флеш», где он играл Ральфа Дибни.



Карьере певца Шона Мендеса пока ничего не угрожает, но он также был вынужден принести извинения за свои посты в соцсетях, которые писал в возрасте 14 лет. О них ему напомнили фанаты на недавней встрече.



В мае в сети появилось видео, на котором популярный телеведущий Джимми Фэллон в рамках шоу Saturday Night Live в 2000 году показывает пародию на актёра Криса Рока. В своём номере артист использует блэкфейс — грим под темнокожего человека. Интересно, что большинству зрителей ролик понравился. Однако были и те, кто раскритиковал сценку и призвал артиста уволиться из The Tonight Show, где он работает сейчас. В итоге Фэллон был вынужден принести извинения за видео 20-летней давности.



In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.



I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable. — jimmy fallon (@jimmyfallon) May 26, 2020



После Фэллона за свои старые выступления с тем же блэкфейсом извинился ещё один телеведущий — Джимми Киммел. Ранее в рамках «Шоу для мужчин», которое шло с 1999-го по 2004 год, он пародировал многих знаменитостей, в том числе афроамериканцев. Пользователи сети вспомнили об этом на фоне происходящего в США, стали критиковать ведущего и называть его расистом.



Подобные скандалы коснулись не только отдельных представителей шоу-бизнеса, но и целых проектов.



В начале июня стриминговый сервис HBO Max сообщил о решении удалить на некоторое время из своего каталога фильм 1939 года «Унесённые ветром». Это произошло после публикации кинематографиста Джона Ридли, отметившего, что в культовой ленте показаны болезненные стереотипы о темнокожих. Позднее фильм снова будет доступен на видеосервисе, но вместе с дополнительными материалами, объясняющими исторический контекст.



Примеру HBO Max последовали и другие видеосервисы, решившие в свете текущих событий «подчистить» свои каталоги. Netflix, BBC и BritBox отказались от трансляции шоу «Маленькая Британия» из-за того, что в нём используется блэкфейс. Та же судьба до конца текущей недели постигнет четыре эпизода сериала «Студия 30», доступного на Hulu и Amazon Prime. Причиной снова послужил грим, который используют актёры.



