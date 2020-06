Такер Карлсон: настоящая причина, по которой толпы по всей стране сносят американские памятники 🔊 Воспроизвести



В понедельник толпа попыталась сбить статую Эндрю Джексона. Они распылили основание, пытаясь сбить статую. Крупными буквами видно, что внизу написано «убийца». Удивительный.



Watch the latest video at



Как вы знаете, это происходит по всей стране, и для этого есть причина. На выходных, совсем недавно - несомненно, вы слышали об этом - городские власти объявили о своем плане убрать статую Тедди Рузвельта из-за пределов нью-йоркского Музея естественной истории. Бронзовая статуя стояла там в ротонде Теодора Рузвельта, обращенной к Центральному парку, еще до Второй мировой войны. Скоро его уже не будет. В понедельник толпа попыталась сбить статую Эндрю Джексона. Они распылили основание, пытаясь сбить статую. Крупными буквами видно, что внизу написано «убийца». Удивительный.Watch the latest video at foxnews.com Как вы знаете, это происходит по всей стране, и для этого есть причина. На выходных, совсем недавно - несомненно, вы слышали об этом - городские власти объявили о своем плане убрать статую Тедди Рузвельта из-за пределов нью-йоркского Музея естественной истории. Бронзовая статуя стояла там в ротонде Теодора Рузвельта, обращенной к Центральному парку, еще до Второй мировой войны. Скоро его уже не будет. Несомненно, люди, которые установили эту статую 80 лет назад, были бы озадачены этим. Они не считали Тедди Рузвельта противоречивой фигурой. На самом деле Рузвельт был самым популярным президентом в американской истории. Он был также самым американским президентом. Ни одна другая страна не могла бы произвести Тедди Рузвельта.



Добродетели Рузвельта отражали ценности Америки. Он был физически смелый. Он был глубоко грамотным, очень самодисциплинированным и удивительно энергичным. Еще будучи студентом колледжа, Рузвельт написал двухтомную историю войны 1812 года, которая до сих пор печатается сегодня. Вы можете купить его на Amazon.



Он был самым молодым президентом в нашей истории. Он спас нашу экономику от корпоративных монополий. И тем самым он сделал возможным американский средний класс. Он создал национальные парки. Он создал Панамский канал, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, а затем продолжил.



Список достижений Тедди Рузвельта заполняет целые полки биографий. Это в дополнение к более чем 40 книгам, которые он сам написал на темы от Оливера Кромвеля до скотоводства и социальной справедливости.



Лично Рузвельт был классно порядочным человеком. В 1901 году он пригласил на обед своего друга Букера Т. Вашингтона. Ни один афроамериканец никогда не ел в Белом доме. Демократы взревели от ярости этой идеи. За то, что они обедали с чернокожим, они напали на Тедди Рузвельта и его жену до конца своих дней. Но Рузвельт никогда не кланялся. Он дал палец толпе, и он продолжил весело продолжать.



Тедди Рузвельт был героем для миллионов американцев. Он все еще есть. Именно поэтому они рушат его статую. Они знают, что если они могут заставить вас смотреть, как они свергают ваших героев, они победят. Там нет ничего, что они не могут сделать дальше.



Они могут решить, как вы воспитываете своих детей, как вы голосуете, во что вам можно верить. Как только они унижают вас, они могут контролировать вас, и поэтому по всей стране монстры срывают американские памятники.



Тедди Рузвельт был героем для миллионов американцев. Он все еще есть. Именно поэтому они рушат его статую. Они знают, что если они могут заставить вас смотреть, как они свергают ваших героев, они победят. Там нет ничего, что они не могут сделать дальше.



В городах Ричмонд и Сент-Пол, штат Миннесота, они разрушили статуи Христофора Колумба. Они сделали то же самое в Бостоне. Мэр Бостона теперь говорит, что пришло время убрать статую Авраама Линкольна, человека, который освободил рабов. Это расист.



В Далласе они вытащили статую техасского рейнджера из аэропорта спустя более 50 лет. В Дирборне, штат Мичиган, они свергли статую бывшего мэра. Они сделали то же самое в Филадельфии.



В Нэшвилле снесли статую бывшего сенатора США. То же самое в Олбани. В Орегоне были снесены Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон. В Сан-Франциско толпа снесла статуи Улисса С. Гранта, Джуниперо Серра и Фрэнсиса Скотта Ки. На постаменте памятника Ключу они написаны баллончиком с надписью «Убей колонизаторов» и «Убей белого», на случай, если ты упустил смысл.



У всех этих американцев, которых теперь отменили, есть одна общая черта: ни один из них не боролся за Конфедерацию. Снос их статуй не имел ничего общего с гражданской войной - по крайней мере, не первой гражданской войной, которая произошла 150 лет назад.



Демократы это прекрасно понимают и поддерживают все это. В каждом месте, где толпа уничтожала общественные памятники, лидеры демократов поддерживали их, как они это делали. Но в то же время - и вы должны это знать - так много республиканцев.



На прошлой неделе толпа в центре Вашингтона, округ Колумбия, решила снести статую человека по имени Альберт Пайк. Пайк был известен как журналист и поэт, а затем как выдающийся масон.



Это не мгновенное гражданское волнение. Это серьезное и высокоорганизованное политическое движение. Это не поверхностно. Это глубоко и глубоко. У него огромные амбиции. Это коварно; это будет расти. Его цель - положить конец либеральной демократии и бросить вызов самой западной цивилизации.



Менее года, с конца ноября 1861 года до середины июля 1862 года, Пайк служил в армии Конфедерации. Позже Пайк был арестован за измену против Конфедерации, и за это ему пришлось казнить. Но, в конце концов, это не спасло его от толпы. Они подожгли чучело Пайка, когда оно лежало на земле.



По крайней мере, один видный консерватор написал твое одобрение этого. Республиканцы в Конгрессе вообще ничего не сказали, и могли бы. Разрушенная статуя Пайка теперь принадлежит Службе национальных парков. Это федеральная собственность. Сносить это было федеральным преступлением, но никто в Вашингтоне даже не думал об обеспечении соблюдения этого закона.



Кевин Маккарти из Калифорнии, верховный республиканец в палате, не мог ничего сказать. Маккарти одобрил удаление статуй, которые левые называли расистскими. На прошлой неделе, когда бродячие толпы бродили по стране, уничтожая государственную собственность, Кевин Маккарти отказался признать это в своем официальном аккаунте в Twitter. В среду Маккарти удалось отправить очень убедительный твит, призывающий к санкциям против Сирии, чтобы "возложить на режим Асада ответственность за его злодеяния".



Избранные республиканцы, почти все они, не спешат останавливать беспорядки. Похоже, они считают, что то, что мы наблюдаем, является версией беспорядков Родни Кинга 1992 года. Люди смотрели в Интернете огорчительное видео, они злились, и это понятно. Но они скоро успокоятся, и мы сможем вернуться к снижению налогов на прирост капитала и к санкциям против Башара Асада. Это их мнение об этом.



Они не правы. Это не мгновенное гражданское волнение. Это серьезное и высокоорганизованное политическое движение. Это не поверхностно. Это глубоко и глубоко. У него огромные амбиции. Это коварно; это будет расти. Его цель - положить конец либеральной демократии и бросить вызов самой западной цивилизации.



Это идеологическое движение. Идеи, которые питают его, накапливались десятилетиями в студенческих городках. Кстати, мы заплатили за все это. Остальные были настолько взволнованы, что наши дети попали в Герцога, что мы решили не обращать внимания на то, чему на самом деле учил Герцог, и продолжаем посылать большие чеки. Это была ошибка. Это была одна из величайших ошибок, которые мы когда-либо совершали.



Мы не ценили ставки, вовлеченные в то время, и в результате этого мы стали легкими отметками за их ложь. Даже сейчас многие из нас продолжают делать вид, что речь идет о жестокости полиции, о смерти человека по имени Джордж Флойд в Миннеаполисе.



Мы по-прежнему представляем, что можем это исправить, регулируя удушение или тратя больше средств на обучение деэскалации. Мы слишком буквальны. Мы слишком добросердечные, чтобы понять, что на самом деле происходит. Наша порядочность - главное оружие мафии против нас. Мы понятия не имеем, с кем мы столкнулись.



Для большинства людей основная радость в жизни - это творческий процесс, создание чего-то хорошего и полезного, будь то обед для вашей семьи или палуба на заднем дворе вашего дома или трудный день на работе. Конечно, самый глубокий акт творения - это иметь детей - новую жизнь.



Здоровые общества празднуют все это. Они понимают, что побуждение к созданию - это то, как строятся цивилизации. Но они также признают, что существуют силы, направленные против творения, и они бдительно защищают себя от них.



В каждом обществе есть те, кто стремится уничтожить. Они уничтожают по той же причине, что беспокойные мальчики мучают собак или стреляют в домашних кошек. Причинение боли заставляет их чувствовать себя сильными.



Мы привыкли называть таких людей антисоциальными силами. Они все еще существуют. Мы просто притворяемся, что они этого не делают. Или еще хуже, мы оправдываем их поведение. Мы балуем их. Мы их финансируем. Уолл-стрит посылает им деньги в надежде, что они будут уничтожены последними. Остальные из нас просто выглядят растерянными. Мы действительно не знаем, что происходит, но разрушители знают. Они точно знают, что происходит.



Силы разрушения имеют большие амбиции. Речь идет не только о статуе Тедди Рузвельта. Они планируют править этой страной.



Никогда в американской истории они не были более смелыми, чем сейчас. Как раз в этот понедельник, около обеда, активист по имени Шон Кинг выдал в Твиттере следующее требование : «Все фрески и витражи белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей тоже должны спуститься. Они представляют собой грубую форму белого цвета. Превосходство, созданное как инструменты угнетения, расистской пропаганды. Они все должны обрушиться ".



Прежде чем отклонить эту идею как абсурдную, разглагольствования некоторых социальных сетей, имейте в виду, что Шон Кинг - самый известный лидер Black Lives Matter в этой стране. Black Lives Matter сейчас более популярна, чем любая другая политическая партия. Так что не удивляйтесь, когда они придут за вашей церковью. Почему бы не они? Никто не останавливает их.



Силы разрушения имеют большие амбиции. Речь идет не только о статуе Тедди Рузвельта. Они планируют править этой страной. Что будет, если они это сделают?



Ну, вы можете себе представить, что самооборона - это опора против хаоса. В этой стране вы полагаете, что всегда можете защитить себя и свою семью. Это опора нашей цивилизации, всех западных цивилизаций.



Одна женщина тоже это предположила. В среду она ехала через Луисвилл, штат Кентукки. По данным местной полиции, женщина оказалась в окружении протестующих, которые блокировали дорогу. Они стояли перед ее машиной с мегафоном. Она спорила с ними, чтобы позволить ей пройти. Один из них достал пистолет. Женщина пыталась бежать.



Когда женщина остановилась на красный свет квартал спустя, другой протестующий направил на нее пистолет. Снова она включила газ и вернула его домой живым.



В воскресенье Национальное общественное радио опубликовало статью об инциденте. Заголовок этой статьи: «Автомобильные атаки усиливаются, когда экстремисты преследуют протестующих». Другими словами, за попытку убежать от убийства, NPR назвал эту женщину экстремисткой, которая «преследовала протестующих».



Подумайте об этом, и вы начнете понимать, почему так мало граждан пыталось остановить мобов, грабящих нашу страну. Антифа не владеет статуями в парках вашего города; он не владеет вашим городом. Вы делаете. Вы помогаете заплатить за это. Но что произойдет, если вы попытаетесь защитить государственную собственность или даже если вы попытаетесь защитить свою собственную собственность?



Ты знаешь ответ. Вас будут кишить федеральные агенты, вы будете Роджером Стоуном с помощью и соучастием CNN и NPR и многих других. Ты был бы преступником. Там нет вопросов. Вы видели это случилось раньше.



Прямо сейчас только республиканцы могут спасти нас. Не потому, что они по своей сути добродетельны, не потому, что они хотят - они этого не хотят, - а потому, что они являются оппозиционной партией в той степени, в которой они все еще противостоят чему-либо. У нас нет выбора, кроме как попросить их о помощи. Республиканская партия является единственным левоцентристским центром власти в этой стране, доступным для людей, которые не согласны.



В значительной степени федеральные правоохранительные органы руководствуются политическими императивами. Определенные виды так называемых преступлений на почве ненависти возглавляют список приоритетов. Они привлекут ФБР быстрее, чем вы могли бы вызвать местную полицию к себе домой во время вторжения в дом, даже когда, как это часто бывает, они оказываются обманом.



Между тем фактические преступления на почве ненависти - жестокие преступления, в которых американцы получают серьезные ранения - полностью игнорируются. Они проходят на наших улицах с шокирующей регулярностью. СМИ их не освещают. Они часто остаются безнаказанными полностью.



Это не спекуляция. В Интернете есть довольно много видео об этом, некоторые из них совсем недавно. Мы не собираемся показывать вам клипы. Если вам интересно, перейдите на ленту Twitter для блога Мэтта Уолша, прежде чем Twitter снесет его. Вы получите суть.



Но вы уже знаете. Законы не применяются одинаково в Америке. Некоторые жертвы считаются более достойными, чем другие, несмотря на то, что мы все граждане. Справедливость не слепа. Никогда в нашей жизни это не было так верно, как сейчас, и, скорее всего, станет еще хуже. Это цель этого движения, этих беспорядков - свергнуть ценность, принцип равенства перед законом.



После ноября эта тенденция может резко ускориться. И, кстати, мы должны перестать делать вид , что это выборы между Дональдом Трампом и Джо Байдена . Там нет Джо Байдена. Джо Байдена, которого ты помнишь, больше не существует.



У журчащей шелухи, которую вы видите, может быть то же имя и сходные черты, но за маской нет ничего, кроме беспорядочного набора тем для разговоров с начала 70-х годов. «Включите проигрыватели.» "Никакой малярии."



Кандидат не имеет собственных независимых мыслей. У него нет основных убеждений. Он пуст. Он идеальный троянский конь. Для людей, которые захватили Демократическую партию, он идеален.



Их план состоит в том, чтобы привести его к власти. Оказавшись там, кто-то жесткий, расчетливый и целеустремленный - Камала Харрис , вероятно, - изменит страну. Как? Ну, они показали нам, как.



В течение трех лет нам говорили, что тайные российские агенты захватили правительство США . Не было ни одного доказательства, подтверждающего, что это правда. Это был обман. И все же это сработало. Они доминировали над страной с этой ложью, и это был их пробный ход.



Можем ли мы убедить миллионы людей поверить в нечто абсолютно абсурдное? Да мы можем. Вот чему они научились. Это урок. Они сделают это снова.



На этот раз русские будут сочувствующими конфедератами или нацистами, или белыми сторонниками превосходства, или любым другим именем, которое они выберут для своих политических противников. Это почти не имеет значения. Но как только они выберут один, они вызовут массовую истерию, потому что это то, в чем они хороши. СМИ будут полностью сотрудничать, потому что это их работа. И у нас будет еще одна охота на ведьм, еще раз при полной поддержке федеральных правоохранительных органов и спецслужб. И кто знает, может быть, военные тоже, потому что угроза такая глубокая.



Несколько глупых душ попытаются указать на очевидное, что правда. Конечно, здесь есть расисты, как и везде. Но в целом это наименее расистская страна в мировой истории. Миллионы африканцев хотят переехать сюда. Многие уже есть. Наш последний президент был черным. О чем ты говоришь?



Эти люди будут молчать. Любой, кто бросает вызов повествованию, будет молчать. К этому моменту категория ненавистнических высказываний расширится и будет включать в себя все, что они не хотят слышать, и будет криминализирована, что является федеральным преступлением. Ты смотришь. Если они могут снести статую Линкольна, потому что она расистская, они могут запретить Первую поправку . Вы не хотите жить в таком месте.



Кто может спасти нас от этого? Ну, на данный момент только республиканцы могут спасти нас от этого. Не потому, что они по своей сути добродетельны, не потому, что они хотят - они этого не хотят, - а потому, что они являются оппозиционной партией в той степени, в которой они все еще противостоят чему-либо. У нас нет выбора, кроме как попросить их о помощи. Республиканская партия является единственным левоцентристским центром власти в этой стране, доступным для людей, которые не согласны.



Неважно, за кого вы проголосовали в последний раз. Это не одобрение чьей-либо политики. Это признание того, кто держит власть, а кто нет. И Республиканская партия - единственный доступный центр власти.



В пятницу Винс Коглианес из "The Daily Caller" взял интервью у Дональда Трампа в Белом доме. Coglianese спросил президента, почему он не послал федеральные войска, чтобы остановить хаос в таких городах, как Сиэтл. Вот что ответил президент: «Прямо сейчас, я думаю, это здорово сидеть и наблюдать за этой катастрофой».



Мы понимаем, что он делал. Это либеральные города, и они разрушают себя. Их политика не работает. Это то, что вы получаете, когда голосуете за либералов.



Но это все еще неправильный ответ. Президент несет ответственность за всех американцев, независимо от того, где они живут - за саму страну. Представьте себе, если у вас был горький спор с одним из ваших детей. Малыш выбегает из дома, уходит из глубины и становится героином, живущим на улице. Но ты не ищешь его. Вы не пытаетесь спасти его.



Вместо этого вы хвастаетесь тем, что его наркомания является доказательством того, что вы все время были правы. «Прямо сейчас, я думаю, это здорово сидеть и наблюдать за этой катастрофой». Ты бы так не сказал. Ни один хороший родитель не скажет этого. Ни один президент не должен это говорить.



Нам нужна помощь, и она нужна нам прямо сейчас. Это не протесты. Это тоталитарное политическое движение, и кто-то должен спасти страну от него.



Адаптировано из монолога Такера Карлсона из " Tucker Carlson Tonight " 22 июня 2020 года. foxnews.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, памятники, войска, Трамп — статья прочитана 194 раза Комментарии