Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США 🔊 Воспроизвести Ксения Собчак © Михаил Метцель/ТАСС



По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter, сообщает



Германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.



"Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", - подчеркнули в компании. Там отметили, что Audi немедленно расторгает договор с Собчак.



По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет. По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter, сообщает ТАСС Германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда."Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", - подчеркнули в компании. Там отметили, что Audi немедленно расторгает договор с Собчак.По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет. ТАСС Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, Audi, Собчак — статья прочитана 159 раз Комментарии