В США заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ 🔊 Воспроизвести © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE AFP



Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает



Об этом он сказал в ходе брифинга.



По его словам, США оставляют доступными все варианты относительно ДСНВ.



«Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.



Биллингсли добавил, что американская сторона «полностью согласна» с позицией, что договор должен быть многосторонним.



«Наше определение для «многостороннего» может быть несколько иным», — уточнил он.



Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве предлагают продлить ДСНВ на пять лет. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT Об этом он сказал в ходе брифинга.По его словам, США оставляют доступными все варианты относительно ДСНВ.«Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.Биллингсли добавил, что американская сторона «полностью согласна» с позицией, что договор должен быть многосторонним.«Наше определение для «многостороннего» может быть несколько иным», — уточнил он.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве предлагают продлить ДСНВ на пять лет. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ООН, ракеты, ДСНВ — статья прочитана 154 раза Комментарии