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В США заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ

© J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE AFP


Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, США оставляют доступными все варианты относительно ДСНВ.

«Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.

Биллингсли добавил, что американская сторона «полностью согласна» с позицией, что договор должен быть многосторонним.

«Наше определение для «многостороннего» может быть несколько иным», — уточнил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве предлагают продлить ДСНВ на пять лет.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, договор, ООН, ракеты, ДСНВ
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добавлена сегодня, 25 июня, 08:00

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