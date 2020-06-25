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Каунас вновь примет ЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила хозяев чемпионатов мира в 2021 году, не осталась без турнира и Литва, которой поручена подготовка к ЧМ в женском Дивизионе III, сообщает Sputnik Литва. После отмены из-за пандемии коронавируса всех чемпионатов в 2020 году ИИХФ распределила все турниры на следующий год. Один из них достанется Каунасу. Литовский город в 2018 году уже принимал ЧМ в Дивизионе IB среди мужских команд, и тогда сборная Литвы заняла первое место.
Теперь Каунасу доверена честь организовать ЧМ-2021 среди женских команд в Дивизионе III, где выступает сборная Литвы. Нашим хоккеисткам предстоит сыграть в одном турнире с командами Украины, Бельгии, Румынии, Болгарии, Гонконга, Эстонии и Боснии и Герцеговины.
ЧМ-2021 назначен на даты с 15 по 21 марта. Для его проведения одной хоккейной ареной не обойтись, поэтому организаторам придется поднапрячься, чтобы закончить в срок возводящийся сейчас в Каунасе новый ледовый холл. По плану его должны сдать в декабре этого года.
Мужская сборная Литвы в следующем году сыграет на ЧМ-2021 в Дивизионе IВ в польском Катовице (26 апреля – 2 мая). Ее соперниками там будут команды Польши, Японии, Эстонии, Украины и Сербии.
lt.sputniknews.ru
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