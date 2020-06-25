Каунас вновь примет ЧМ по хоккею 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Ramunas Bruzas / ramunas



Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила хозяев чемпионатов мира в 2021 году, не осталась без турнира и Литва, которой поручена подготовка к ЧМ в женском Дивизионе III, сообщает



Теперь Каунасу доверена честь организовать ЧМ-2021 среди женских команд в Дивизионе III, где выступает сборная Литвы. Нашим хоккеисткам предстоит сыграть в одном турнире с командами Украины, Бельгии, Румынии, Болгарии, Гонконга, Эстонии и Боснии и Герцеговины.



ЧМ-2021 назначен на даты с 15 по 21 марта. Для его проведения одной хоккейной ареной не обойтись, поэтому организаторам придется поднапрячься, чтобы закончить в срок возводящийся сейчас в Каунасе новый ледовый холл. По плану его должны сдать в декабре этого года.



Мужская сборная Литвы в следующем году сыграет на ЧМ-2021 в Дивизионе IВ в польском Катовице (26 апреля – 2 мая). Ее соперниками там будут команды Польши, Японии, Эстонии, Украины и Сербии. Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила хозяев чемпионатов мира в 2021 году, не осталась без турнира и Литва, которой поручена подготовка к ЧМ в женском Дивизионе III, сообщает Sputnik Литва . После отмены из-за пандемии коронавируса всех чемпионатов в 2020 году ИИХФ распределила все турниры на следующий год. Один из них достанется Каунасу. Литовский город в 2018 году уже принимал ЧМ в Дивизионе IB среди мужских команд, и тогда сборная Литвы заняла первое место.Теперь Каунасу доверена честь организовать ЧМ-2021 среди женских команд в Дивизионе III, где выступает сборная Литвы. Нашим хоккеисткам предстоит сыграть в одном турнире с командами Украины, Бельгии, Румынии, Болгарии, Гонконга, Эстонии и Боснии и Герцеговины.ЧМ-2021 назначен на даты с 15 по 21 марта. Для его проведения одной хоккейной ареной не обойтись, поэтому организаторам придется поднапрячься, чтобы закончить в срок возводящийся сейчас в Каунасе новый ледовый холл. По плану его должны сдать в декабре этого года.Мужская сборная Литвы в следующем году сыграет на ЧМ-2021 в Дивизионе IВ в польском Катовице (26 апреля – 2 мая). Ее соперниками там будут команды Польши, Японии, Эстонии, Украины и Сербии. lt.sputniknews.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: турнир, хоккей, женщины, ЧМ География: Литва, Каунас — статья прочитана 131 раз Комментарии