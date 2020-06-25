Генсек ООН призвал Израиль и Палестину к диалогу 🔊 Воспроизвести Reuters



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильское правительство к диалогу с палестинскими властями. Об этом, как передаёт



со ссылкой на РИА Новости, он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.



«Я призываю лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу при поддержке международного сообщества», — сказал он.



Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с США и Израилем.



В конце мая глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильское правительство к диалогу с палестинскими властями. Об этом, как передаёт RT со ссылкой на РИА Новости, он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.«Я призываю лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу при поддержке международного сообщества», — сказал он.Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с США и Израилем.В конце мая глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, территории, Израиль, ООН, Палестина, признание — статья прочитана 33 раза Комментарии