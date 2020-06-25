|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину к диалогу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильское правительство к диалогу с палестинскими властями. Об этом, как передаёт RT
со ссылкой на РИА Новости, он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.
«Я призываю лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу при поддержке международного сообщества», — сказал он.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с США и Израилем.
В конце мая глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|