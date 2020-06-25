США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов за поставки топлива в Венесуэлу 🔊 Воспроизвести Иранский нефтяной танкер Fortune стоит на якоре у причала нефтеперерабатывающего завода El Palito недалеко от Пуэрто-Кабельо, Венесуэла © AP Photo/Ernesto Vargas



Активы этих капитанов будут заблокированы, им запретят вести деятельность в водах США, сообщает



Власти США вводят рестрикции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.



Как он отметил, "сегодня США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов". По словам Помпео, указанные лица доставили горючее из Ирана в Венесуэлу. "Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США", - добавил госсекретарь. Активы этих капитанов будут заблокированы, им запретят вести деятельность в водах США, сообщает ТАСС Власти США вводят рестрикции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.Как он отметил, "сегодня США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов". По словам Помпео, указанные лица доставили горючее из Ирана в Венесуэлу. "Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США", - добавил госсекретарь. В опубликованном в среду заявлении Министерства финансов США уточняется, что указанные лица осуществили поставки из Ирана в Венесуэлу более 1,5 млн баррелей топлива и нефтепродуктов.



Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, нефть, санкции, Иран, Венесуэла, Мадуро — статья прочитана 78 раз Комментарии