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Житель Литвы пытался пробраться в Россию по Куршской косе
Нарушителя задержали, сейчас выясняются причины, зачем он перешел границу, несмотря на предупреждающие знаки. Калининградские пограничники задержали 33-летнего гражданина Литвы, который пересек литовско-российскую границу на Куршской косе.
Об этом сообщает РИА Новости и Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Сообщается, что нарушителем оказался житель Клайпеды. У него не было при себе документов. Мужчина направлялся из литовского поселка Нида на Куршской косе в сторону российской территории.
Несмотря на то, что на границе установлены предупреждающие и запрещающие знаки, он все равно пересек границу. В итоге мужчину задержали.
Сейчас пограничник выясняют личность нарушителя и причины, зачем ему понадобилось попасть в Россию.
Куршская коса представляет собой узкую песчаную полосу суши между Балтийским морем и Куршским заливом. И на российской, и на литовской сторонах косы созданы национальные парки. Территория входит в список наследия ЮНЕСКО.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, граница, нарушитель
География: Литва
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