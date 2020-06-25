Житель Литвы пытался пробраться в Россию по Куршской косе 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Ирина Овчинникова



Нарушителя задержали, сейчас выясняются причины, зачем он перешел границу, несмотря на предупреждающие знаки. Калининградские пограничники задержали 33-летнего гражданина Литвы, который пересек литовско-российскую границу на Куршской косе.



Об этом сообщает РИА Новости и



Сообщается, что нарушителем оказался житель Клайпеды. У него не было при себе документов. Мужчина направлялся из литовского поселка Нида на Куршской косе в сторону российской территории.



Несмотря на то, что на границе установлены предупреждающие и запрещающие знаки, он все равно пересек границу. В итоге мужчину задержали.



Сейчас пограничник выясняют личность нарушителя и причины, зачем ему понадобилось попасть в Россию.



Куршская коса представляет собой узкую песчаную полосу суши между Балтийским морем и Куршским заливом. И на российской, и на литовской сторонах косы созданы национальные парки. Территория входит в список наследия ЮНЕСКО. Нарушителя задержали, сейчас выясняются причины, зачем он перешел границу, несмотря на предупреждающие знаки. Калининградские пограничники задержали 33-летнего гражданина Литвы, который пересек литовско-российскую границу на Куршской косе.Об этом сообщает РИА Новости и Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.Сообщается, что нарушителем оказался житель Клайпеды. У него не было при себе документов. Мужчина направлялся из литовского поселка Нида на Куршской косе в сторону российской территории.Несмотря на то, что на границе установлены предупреждающие и запрещающие знаки, он все равно пересек границу. В итоге мужчину задержали.Сейчас пограничник выясняют личность нарушителя и причины, зачем ему понадобилось попасть в Россию.Куршская коса представляет собой узкую песчаную полосу суши между Балтийским морем и Куршским заливом. И на российской, и на литовской сторонах косы созданы национальные парки. Территория входит в список наследия ЮНЕСКО. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, граница, нарушитель География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии