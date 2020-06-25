Депутат Сейма Литвы обвинил энергетику Латвии в работе на Россию 🔊 Воспроизвести © Photo : Vk / РУП "Белорусская АЭС"



По мнению Павилениса, Рига должна считать своим главным интересом синхронизацию электросетей с континентальной Европой, сообщает



Об этом он заявил на своей странице в Facebook.



"Для многих трудно озвучить факт, что король голый, но я могу повторить: в этом году латвийские энергетики работают на Россию. Наши высокопоставленные чиновники и нынешние переговорщики часто любят подчеркивать единство стран Балтии во что бы то ни стало, но на этот раз ясно, что латвийские переговорщики представляют энергетические интересы России, а [министр энергетики Литвы Жигимантас] Вайчюнас предлагает нам союз с Россией", - написал консерватор. По мнению Павилениса, Рига должна считать своим главным интересом синхронизацию электросетей с континентальной Европой, сообщает Sputnik Литва . Депутат Сейма Литвы от партии "Союз Отечества – Христианские демократы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис обвинил энергетику Латвии в "работе на Россию".Об этом он заявил на своей странице в Facebook."Для многих трудно озвучить факт, что король голый, но я могу повторить: в этом году латвийские энергетики работают на Россию. Наши высокопоставленные чиновники и нынешние переговорщики часто любят подчеркивать единство стран Балтии во что бы то ни стало, но на этот раз ясно, что латвийские переговорщики представляют энергетические интересы России, а [министр энергетики Литвы Жигимантас] Вайчюнас предлагает нам союз с Россией", - написал консерватор. По его словам, в своих беседах с латвийскими политиками и дипломатами, а также в пикете у посольства Латвии в Вильнюсе я четко обозначил, что настоящие интересы Латвии заключаются в синхронизации электросетей с континентальной Европой, а не в попадании энергии с Белорусской АЭС на рынок Балтии, которая остановит балтийскую синхронизацию. Ведь именно этого, по утверждению Павилениса, "целенаправленно добивается" президент России Владимир Путин.



Консерваторы в целом и Павиленис в частности известны своей агрессивной и ожесточенной риторикой в адрес БелАЭС и России.



Кроме того, Павиленис в последнее время активно атакует главу Минэнерго, требуя от него отстраниться от переговоров по доступу на территорию Литвы энергии с АЭС в Островце. По утверждению консерватора, которое он озвучивал и в Сейме, "по непонятным причинам" Вайчюнас защищает позицию, которая неблагоприятна для Литвы.



В начале июня некоторые консерваторы устроили пикет у посольства Латвии, целью которого было убедить соседей проявить солидарность с Литвой по поводу строящейся под Островцом станции, а именно отказаться от покупки электроэнергии с нее.



Строительство БелАЭС



Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В начале мая на объект доставили ядерное топливо для первого энергоблока.



В Литве выступают против проекта, называя БелАЭС несущей "угрозу" балтийской республике. Кроме того, Вильнюс высказывается против экспорта энергии с объекта и повсеместно призывает соседние республики не закупать электричество со станции.



Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС и боязнью потерять свои и без того слабые позиции на энергетическом рынке.



В то же время власти Латвии, равно как и Эстонии до сих пор не высказали четкого отказа от будущих закупок энергии с БелАЭС. По оценке многих экспертов, Рига и Таллин не захотят лишать себя дешевого электричества ради политических амбиций Литвы. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии