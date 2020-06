New Statesman Великобритания : почему на западной Украине усиливаются опасения по поводу венгерского сепаратизма 🔊 Воспроизвести © flickr.com, Norbert Banhidi



Напряжение в отношениях между Венгрией и Украиной продолжает нарастать. Венгрия уже не одно десятилетие оказывает давление на Киев, требуя предоставить языковую и политическую автономию живущим на территории Украины этническим венграм, численность которых составляет около 150 тысяч человек. И ей это удается!



В результате решения властей, которое вызвало возмущение оппозиционных политиков на Украине, в одной из западных областей в рамках укрупнения районов будет создан новый административный район, в котором впервые в истории страны большинство населения будут составлять жители, говорящие на венгерском языке — этнические венгры.



Для украинских властей языковые и этнические меньшинства уже давно являются болезненной темой. Русскоговорящие сепаратисты на востоке страны, поддерживаемые Россией, с 2014 года ведут войну за то, чтобы вывести Луганскую и Донецкую области из-под контроля Киева. Шесть лет назад Россией был аннексирован русскоязычный Крым, признанный на международном уровне украинской территорией.



Менее понятна напряженность в отношениях с меньшинствами в западных регионах Украины, которые в «плавильном котле» Центральной Европы до Второй мировой войны находились в пределах «плавающих» границ таких разнообразных государств, как Австро-Венгерская империя, Польша и Румыния.



Как сказала в интервью журналу «Нью Стейтсмен» (New Statesman) Анна Калюжная (Anna Kaliuzhna), парламентский корреспондент оппозиционного телеканала «Канал 24», в последние годы реваншистские правительства Центральной Европы начали рассматривать своих языковых родственников на Украине как источник пополнения электората и национальной легитимности.



В частности, Венгрия уже не одно десятилетие оказывает давление на Киев, требуя предоставить языковую и политическую автономию живущим на территории Украины этническим венграм, численность которых составляет около 150 тысяч человек. Венгрия требует создать так называемый «венгерский избирательный округ» с представительством в Верховной раде и освободить этнических венгров от соблюдения языковых законов, согласно которым преподавание в школах должно вестись преимущественно на украинском языке.



«После Первой и Второй мировых войн значительное количество венгров остались за пределами страны, — говорит Патрик Шикерле (Patrik Szicherle), аналитик будапештского аналитического центра Political Capital Institute. — Оказание помощи и поддержки этим меньшинствам была важным вопросом венгерской политики с момента перехода к демократии в 1990-е годы, хотя ни одна из ведущих политических сил не выступает за возвращение этих территорий».



Два года назад между Венгрией и Украиной возник дипломатический конфликт, после того как украинские власти обвинили венгерского консула в Берегово — крупнейшем городе планируемого нового района — в незаконной выдаче украинским гражданам венгерских паспортов. Киев в то время воспринял «щедрость» Венгрии как способ ослабления украинской государственности на территориях, где проживают этнические венгры.



«Правое популистское правительство Венгрии, сформированное коалицией, в состав которой входит партия Фидес, и считающее себя единственным представителем венгерских национальных интересов, усилило поддержку этнических венгров, живущих в соседних странах, что отчасти объясняется тем, что этим говорящим на венгерском языке жителям других стран легче получить гражданство и право голоса», — говорит Шикерле.



«Проживающие в соседних странах венгры, количество которых в процентном соотношении относительно невелико, для венгерской правящей партии являются немаловажным электоратом. Однако при этом Будапешт ни в малейшей степени не выступает за изменение границ».



Венгрия оказывает на соседнее государство значительное экономическое и политическое влияние. По данным Всемирного банка, на момент краха коммунизма в 1991 году венгры с учетом покупательной способности были примерно на 20% богаче, чем украинцы. Сегодня, благодаря грантам ЕС и западным инвестициям, Венгрия в три с лишним раза богаче в расчете на душу населения, чем ее бывший сосед по Восточному блоку. Этнические венгры из Береговского района — иммигранты, которыми дорожит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Victor Orban) — восполняют нехватку рабочей силы в Венгрии. Один из них даже является депутатом Европарламента от правящей партии Фидес.



Это решение Киева может в конечном итоге привести к легитимизации притязаний на части украинской территории со стороны некоторых из соседних с Украиной стран, в том числе со стороны Польши, Венгрии и особенно России, говорит журналист Анна Калюжная. По ее словам, Украина, на востоке которой и так уже произошло отторжение территории, должна проявлять осторожность в отношении своих западных приграничных районов.



Депутат Верховной рады Роман Лозинский (Roman Lozynskyi) сформулировал это лаконично: «Нам нужно эффективное местное самоуправление — но без угрозы сепаратизма».



Автор: Идо Вок — зарубежный корреспондент журнала «Нью Стейтсмен», перевод ИноСМИ