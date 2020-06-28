Сверим приоритеты 🔊 Воспроизвести



Глава Литовского государства зачитывал своё послание в течение получаса, в текстовом варианте его речи, размещённом на русскоязычной странице президентского сайта, - 25178 компьютерных знаков, включая пробелы, а это значит, что публикация данного доклада, например, в газете «Обзор» заняла бы почти две печатные страницы.



Да, сегодня, спустя неделю, Литву уже волнуют несколько другие вопросы, но, на наш взгляд, годовое сообщение президента важно хотя бы потому, что позволяет сверить приоритеты каждого из нас с тем, что считает наиболее важным глава государства. И, соответственно, понять, насколько они, приоритеты, близки. Неделю назад президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступил в Сейме с годовым докладом, первым за время работы на главном посту в нашей стране.Глава Литовского государства зачитывал своё послание в течение получаса, в текстовом варианте его речи, размещённом на русскоязычной странице президентского сайта, - 25178 компьютерных знаков, включая пробелы, а это значит, что публикация данного доклада, например, в газете «Обзор» заняла бы почти две печатные страницы.Да, сегодня, спустя неделю, Литву уже волнуют несколько другие вопросы, но, на наш взгляд, годовое сообщение президента важно хотя бы потому, что позволяет сверить приоритеты каждого из нас с тем, что считает наиболее важным глава государства. И, соответственно, понять, насколько они, приоритеты, близки. Президентское сообщение любопытно ещё и тем, в какой очерёдности упоминаются различные темы, а это тоже, согласитесь, свидетельствует о приоритетах: вначале – самое важное.



Упомянем же, насколько это позволит ограниченная газетная площадь, основные акценты годового сообщения Г.Науседы.



Президент же начал свой доклад со слов о том, что «три десятилетия самой главной для нас целью было вернуться туда, откуда нас силой вырвали – в Западный мир в политическом, культурном и экономическом смысле этого слова», утвердить международную безопасность государства, и что у этой работы нет конца.



«Однако сегодня наряду с ней мы поставили другую высокую цель для Литвы – Справедливое, Зелёное, Инновационное государство всеобщего благосостояния, - сказал Г.Науседа.



Далее он произнёс слова, которые в печатной версии были даже выделены жирным шрифтом, указывая тем самым на их особую важность: «Государство всеобщего благосостояния начинается не с экономических или социальных показателей. Оно начинается с уважения, взаимного доверия, ответственности за общий интерес и оказания помощи друг другу».



Отметив, что страна с честью прошла испытание коронавирусом, докладчик сказал, что теперь Литва обязана выполнить две важные задачи: честно оценить своё состояние и разумно выбрать способ укрепления сил.



Он, в частности, высказал предположение, что люди Литвы, увидевшие за время карантина, кто – человек дела, а кто горазд только на словопрения, сделают правильные выводы.



Он также заметил, что «в цивилизованном обществе идёт поиск баланса интересов, там не доминируют потребности отдельных, обычно более сильных групп. К сожалению, об этой истине приходится постоянно напоминать. Личные и групповые интересы проникают практически во все сферы – от администрации сельского старосты до Сейма».



«В силу этих причин я выступил против снижения проходного барьера в Сейм, поскольку изменение правил игры менее чем за год до выборов является не укреплением демократии, а улучшением условий для себя, - пояснил президент. - Поэтому при рассмотрении бюджета на 2020 год я инициировал налоговые изменения, которые помогут повысить справедливость налоговой системы и снизить уровень дифференциации доходов населения».



Г.Науседа немало внимания уделил важности политической культуры, ответственности высокопоставленных должностных лиц.



«Я внёс на рассмотрение Сейма поправки к закону «О публичных закупках», которые в случае их принятия помогут сэкономить более 0,5 млрд евро в год, так как сейчас государственные ресурсы напоминают дырявое ведро, которое невозможно наполнить. Мною были инициированы изменения в системе предупреждения коррупции, реализация которых принесёт миллиардную экономическую пользу», - напомнил докладчик, подчеркнув, что именно этот путь – правильный.



К внешней политике, за которую он, собственно, и отвечает в первую очередь, Г.Науседа перешёл в середине своего доклада: «Давайте признаем, что Белорусская АЭС – это и наша ошибка длиною в 12 лет. Перекладывание ответственности на приближающихся к финишу участников этой эстафеты не поможет команде».



Трудно в этих словах не заметить камешек в огород консерваторов и их братьев-близнецов либералов, особенно активно прибегающих к антиостровецким заявлениям накануне очередных выборов, однако ничего не делавших, когда Минск только начинал проект Белорусской АЭС.



Вместе с тем обойтись совсем уже без критики в её адрес нынче не решится ни один из вменяемых литовских политиков.



«Сегодня благодаря всем нам сделаны шаги, которые позволяют предотвратить поступление в Литву небезопасной электроэнергии из третьих стран, - сказал Г.Науседа, не став объяснять, почему белорусское электричество небезопасно, а скандинавское, произведённое также с участием тамошних АЭС, очень даже безопасно. - По инициативе Литвы Европейский совет утвердил требование к проектам, развиваемым третьими странами по соседству с Европейским союзом, связанное с обеспечением самых высоких международных стандартов в области охраны окружающей среды и безопасности».



Как же Литва должна будет относиться к БелАЭС в том случае, когда станция заработает, а Брюссель в ультимативном порядке не потребует её закрытия, докладчик также не стал уточнять.



По его словам, все действия и дальше должны вестись исключительно в общественно-политическом пространстве, об экспертах в этой сфере президент не упоминал.



Далее Г.Науседа призвал крепить дружбу и сотрудничество с соседями… Ну, не со всеми, конечно. С Польшей, со странами Балтии… Беларусь уже упоминалась с оговорками, что уж там говорить о России.



«В отношениях Литвы с Россией всё еще существуют непреодолимые препятствия, более того, их стало даже больше. Я говорю об усилиях Кремля преподнести трагическую для многих народов историю середины ХХ века в нужном для интересов власти ключе, превратить историю в покорную служанку политики. Литва никогда с этим не согласится – мы слишком дорого за это заплатили», - пояснил ситуацию президент.



Далее он коснулся нынешней ситуации в судебной системе страны, сказав, что она после всех коррупционных скандалов нуждается в повышении доверия и в то же время в защите от политического давления.



Потом последовало обращение к необходимости ещё больше помогать наиболее нуждающимся слоям населения в нашей стране, чему во многом должны способствовать прозрачность публичных закупок и обуздание коррупции.



Он также заметил, что «развитие сферы культуры является одной из лучших инвестиций в построение уверенного в себе государства». Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 169 раз Комментарии