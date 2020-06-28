Тоталитаризм и деньги 🔊 Воспроизвести



Третий год подряд власти Вильнюса поощряют городских историков исследовать столицу, выделяя на стипендии авторам лучших работ в общей сложности 20 тысяч евро.



В этом году по итогам конкурса стипендии были выделены общественному учреждению «Nulinis laipsnis» (доктора наук Томас Грунскис, Мартинас Манкус и Лютаурас Некрошюс), а также архитектору доктору Гедре Ингриде Лаукайтите-Мальжинскене и историку, специалисту по геральдике доктору Габриэле Ясюнене.



В этом году были определены 4 приоритетные темы: развитие вильнюсских парков и зелёных зон (исследования и публикации); резиденции вильнюсской знати; топонимы Вильнюса, улицы и площади Вильнюса (исследования и описания); а также идентификация признаков тоталитаризма.



Комиссия экспертов лучшей назвала упомянутую заявку учреждения «Нулевая степень». Это исследование посвящено теме «Идентификация признаков тоталитаризма». Коллективу достались 12 000 евро, чтобы изучение истории создания зданий, их комплексов и общественных пространств в период социального реализма города Вильнюса (1944-1953 гг.) было про­должено.



По словам стипендиатов, именно это исследование позволит увидеть Вильнюс как многослойный город. В этом году по итогам конкурса стипендии были выделены общественному учреждению «Nulinis laipsnis» (доктора наук Томас Грунскис, Мартинас Манкус и Лютаурас Некрошюс), а также архитектору доктору Гедре Ингриде Лаукайтите-Мальжинскене и историку, специалисту по геральдике доктору Габриэле Ясюнене.В этом году были определены 4 приоритетные темы: развитие вильнюсских парков и зелёных зон (исследования и публикации); резиденции вильнюсской знати; топонимы Вильнюса, улицы и площади Вильнюса (исследования и описания); а также идентификация признаков тоталитаризма.Комиссия экспертов лучшей назвала упомянутую заявку учреждения «Нулевая степень». Это исследование посвящено теме «Идентификация признаков тоталитаризма». Коллективу достались 12 000 евро, чтобы изучение истории создания зданий, их комплексов и общественных пространств в период социального реализма города Вильнюса (1944-1953 гг.) было про­должено.По словам стипендиатов, именно это исследование позволит увидеть Вильнюс как многослойный город. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 218 раз Комментарии