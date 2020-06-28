Новые предложения от «Tele2»: безлимитные данные, интернет для дома и скидки на телефоны 🔊 Воспроизвести



Летом хочется не ограничивать себя и пользоваться интернетом столько, сколько нужно, независимо от местонахождения. Безлимитный мобильный интернет, «свободный интернет» и смартфоны «iPhone» сейчас можно приобрести по особенно привлекательным ценам. Предложениями уже сейчас можно воспользоваться в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.



Безлимитные мобильные данные на сутки



Летом мы живём активнее, чем обычно – плаваем на байдарках, ходим в походы или проводим время у озера. В дни такого активного отдыха вам может понадобиться и большее количество данных мобильного интернета.



Хорошая новость – сейчас неограниченное количество гигабайтов, данных на сутки, можно заказать всего за 3 евро. Получить дополнительные данные очень просто: подключитесь к мобильной сети, войдите на www.narsyk.tele2.lt или в раздел самообслуживания «Tele2» и закажите однократный безлимитный пакет Гб на сутки всего за несколько секунд. Летом мы живём активнее, чем обычно – плаваем на байдарках, ходим в походы или проводим время у озера. В дни такого активного отдыха вам может понадобиться и большее количество данных мобильного интернета.Хорошая новость – сейчас неограниченное количество гигабайтов, данных на сутки, можно заказать всего за 3 евро. Получить дополнительные данные очень просто: подключитесь к мобильной сети, войдите на www.narsyk.tele2.lt или в раздел самообслуживания «Tele2» и закажите однократный безлимитный пакет Гб на сутки всего за несколько секунд. Безлимитные данные на сутки станут доступными сразу же после заказа. Кроме того, 1,42 Гб заказанных данных можно будет воспользоваться и в странах ЕС.



«Свободный интернет «Tele2» действует там, где находитесь вы



Тем, кто ищет качественный интернет для дома, усадьбы или на время путешествия, рекомендуем воспользоваться услугой «Свободный интернет «Tele2». Её особенность – простота пользования, для начала которого не требуется никаких кабелей и мастеров.



«Свободный интернет» не «привязан» к адресу места жительства и действует в любом доме – там, где найдётся розетка. Услуга действует на 99% территории Литвы, поэтому модем для интернета вы можете взять с собой и подключить к нему много разных смарт-устройств.



«Свободный интернет «Tele2», заключив договор на 12 или 24 мес., можете заказать по цене всего от 4,90 евро в месяц. Предлагается выбор планов с 25 Гб, 50 Гб, 100 Гб, 200 Гб и неограниченным количеством данных в зависимости от ваших потребностей. Сейчас действует и специальная акция – тем, кто приобретёт «Свободный интернет» по любому тарифному плану, в первый месяц данные будут предоставляться безлимитно.



Предложение «Свободный интернет «Tele2» на ещё более выгодных условиях действует для клиентов «Tele2», имеющих 1 или более разговорных тарифных планов на имя одного пользователя. В этом случает размер скидки зависит от количества используемых номеров. Предложение действует при заключении договора на 24 месяца с устройствами (модемом, компьютером или планшетом).



Большая распродажа телефонов «iPhone»



Если вы давно мечтаете приобрести «iPhone» – сейчас для этого самое подходящее время. В эти дни на различные модели смартфонов «Apple» предоставляются особые скидки.



Самая большая скидка предоставляется на роскошно оформленную модель «iPhone XS» с 64 Гб памяти с 5,8-дюймовым экраном «Super Retina», двойной высококачественной камерой и продвинутым чипом «A12 Bionic». Корпус смартфона изготовлен из прочной нержавеющей стали, он не пропускает воду и пыль. В нём также действует технология распознавания лица «Face ID».



Можно сэкономить и при покупке популярной модели «iPhone 7» с 32 Гб внутренней памяти. Этот смартфон ценят за функциональность, надёжную батарею и стильный, элегантный дизайн. 12-мегапиксельная камера этого телефона отличается особенно высокой светопропускающей способностью, что позволит вам делать яркие фотографии высокого разрешения.



Кроме этих моделей, скидки предоставляются и на «iPhone XR», «iPhone 8», «iPhone 8 Plus», а также смартфоны других изготовителей.



Подробнее об участвующих в предложении моделях устройств, условиях скидок, размерах и правилах платежей можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или по телефону 117.



При приобретении телефонов дополнительно взимается едино­временная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 110 раз Комментарии