Новые предложения от «Tele2»: безлимитные данные, интернет для дома и скидки на телефоны

Летом хочется не ограничивать себя и пользоваться интернетом столько, сколько нужно, независимо от местонахождения. Безлимитный мобильный интернет, «свободный интернет» и смартфоны «iPhone» сейчас можно приобрести по особенно привлекательным ценам. Предложениями уже сейчас можно воспользоваться в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.
Безлимитные мобильные данные на сутки
Летом мы живём активнее, чем обычно – плаваем на байдарках, ходим в походы или проводим время у озера. В дни такого активного отдыха вам может понадобиться и большее количество данных мобильного интернета.
Хорошая новость – сейчас неограниченное количество гигабайтов, данных на сутки, можно заказать всего за 3 евро. Получить дополнительные данные очень просто: подключитесь к мобильной сети, войдите на www.narsyk.tele2.lt или в раздел самообслуживания «Tele2» и закажите однократный безлимитный пакет Гб на сутки всего за несколько секунд.
Безлимитные данные на сутки станут доступными сразу же после заказа. Кроме того, 1,42 Гб заказанных данных можно будет воспользоваться и в странах ЕС.
«Свободный интернет «Tele2» действует там, где находитесь вы
Тем, кто ищет качественный интернет для дома, усадьбы или на время путешествия, рекомендуем воспользоваться услугой «Свободный интернет «Tele2». Её особенность – простота пользования, для начала которого не требуется никаких кабелей и мастеров.
«Свободный интернет» не «привязан» к адресу места жительства и действует в любом доме – там, где найдётся розетка. Услуга действует на 99% территории Литвы, поэтому модем для интернета вы можете взять с собой и подключить к нему много разных смарт-устройств.
«Свободный интернет «Tele2», заключив договор на 12 или 24 мес., можете заказать по цене всего от 4,90 евро в месяц. Предлагается выбор планов с 25 Гб, 50 Гб, 100 Гб, 200 Гб и неограниченным количеством данных в зависимости от ваших потребностей. Сейчас действует и специальная акция – тем, кто приобретёт «Свободный интернет» по любому тарифному плану, в первый месяц данные будут предоставляться безлимитно.
Предложение «Свободный интернет «Tele2» на ещё более выгодных условиях действует для клиентов «Tele2», имеющих 1 или более разговорных тарифных планов на имя одного пользователя. В этом случает размер скидки зависит от количества используемых номеров. Предложение действует при заключении договора на 24 месяца с устройствами (модемом, компьютером или планшетом).
Большая распродажа телефонов «iPhone»
Если вы давно мечтаете приобрести «iPhone» – сейчас для этого самое подходящее время. В эти дни на различные модели смартфонов «Apple» предоставляются особые скидки.
Самая большая скидка предоставляется на роскошно оформленную модель «iPhone XS» с 64 Гб памяти с 5,8-дюймовым экраном «Super Retina», двойной высококачественной камерой и продвинутым чипом «A12 Bionic». Корпус смартфона изготовлен из прочной нержавеющей стали, он не пропускает воду и пыль. В нём также действует технология распознавания лица «Face ID».
Можно сэкономить и при покупке популярной модели «iPhone 7» с 32 Гб внутренней памяти. Этот смартфон ценят за функциональность, надёжную батарею и стильный, элегантный дизайн. 12-мегапиксельная камера этого телефона отличается особенно высокой светопропускающей способностью, что позволит вам делать яркие фотографии высокого разрешения.
Кроме этих моделей, скидки предоставляются и на «iPhone XR», «iPhone 8», «iPhone 8 Plus», а также смартфоны других изготовителей.
Подробнее об участвующих в предложении моделях устройств, условиях скидок, размерах и правилах платежей можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или по телефону 117.
При приобретении телефонов дополнительно взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены.
«Свободный интернет «Tele2» действует там, где находитесь вы
Тем, кто ищет качественный интернет для дома, усадьбы или на время путешествия, рекомендуем воспользоваться услугой «Свободный интернет «Tele2». Её особенность – простота пользования, для начала которого не требуется никаких кабелей и мастеров.
«Свободный интернет» не «привязан» к адресу места жительства и действует в любом доме – там, где найдётся розетка. Услуга действует на 99% территории Литвы, поэтому модем для интернета вы можете взять с собой и подключить к нему много разных смарт-устройств.
«Свободный интернет «Tele2», заключив договор на 12 или 24 мес., можете заказать по цене всего от 4,90 евро в месяц. Предлагается выбор планов с 25 Гб, 50 Гб, 100 Гб, 200 Гб и неограниченным количеством данных в зависимости от ваших потребностей. Сейчас действует и специальная акция – тем, кто приобретёт «Свободный интернет» по любому тарифному плану, в первый месяц данные будут предоставляться безлимитно.
Предложение «Свободный интернет «Tele2» на ещё более выгодных условиях действует для клиентов «Tele2», имеющих 1 или более разговорных тарифных планов на имя одного пользователя. В этом случает размер скидки зависит от количества используемых номеров. Предложение действует при заключении договора на 24 месяца с устройствами (модемом, компьютером или планшетом).
Большая распродажа телефонов «iPhone»
Если вы давно мечтаете приобрести «iPhone» – сейчас для этого самое подходящее время. В эти дни на различные модели смартфонов «Apple» предоставляются особые скидки.
Самая большая скидка предоставляется на роскошно оформленную модель «iPhone XS» с 64 Гб памяти с 5,8-дюймовым экраном «Super Retina», двойной высококачественной камерой и продвинутым чипом «A12 Bionic». Корпус смартфона изготовлен из прочной нержавеющей стали, он не пропускает воду и пыль. В нём также действует технология распознавания лица «Face ID».
Можно сэкономить и при покупке популярной модели «iPhone 7» с 32 Гб внутренней памяти. Этот смартфон ценят за функциональность, надёжную батарею и стильный, элегантный дизайн. 12-мегапиксельная камера этого телефона отличается особенно высокой светопропускающей способностью, что позволит вам делать яркие фотографии высокого разрешения.
Кроме этих моделей, скидки предоставляются и на «iPhone XR», «iPhone 8», «iPhone 8 Plus», а также смартфоны других изготовителей.
Подробнее об участвующих в предложении моделях устройств, условиях скидок, размерах и правилах платежей можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или по телефону 117.
При приобретении телефонов дополнительно взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены.