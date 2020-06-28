Ветряки уйдут в море 🔊 Воспроизвести



Литва планирует в 2023 году объявить первый аукцион на строительство в Балтийском море ветровых электростанций, поэтому правительство в понедельник приняло важные решения в рамках подготовки к строительству ветрового парка в море. В настоящее время у Литвы нет морских ветровых парков.



Правительство обсудило предложение развивать ветровой электропарк мощностью 700 мегаватт в один этап до 2030 года.



«Предлагается установить, что будет правильным объявить конкурсы для электростанций морского ветра мощностью до 700 мегаватт до 2030 года, а также определить места, где наиболее целесообразно их устанавливать», - сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Минэнергетики поручено подготовить проекты законов, регламентирующих помощь электростанциям и схемы их подключения к электросетям. Правительство обсудило предложение развивать ветровой электропарк мощностью 700 мегаватт в один этап до 2030 года.«Предлагается установить, что будет правильным объявить конкурсы для электростанций морского ветра мощностью до 700 мегаватт до 2030 года, а также определить места, где наиболее целесообразно их устанавливать», - сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.Минэнергетики поручено подготовить проекты законов, регламентирующих помощь электростанциям и схемы их подключения к электросетям. Правительство, кроме того, в понедельник в целом одобрило и концепцию развития ветровых электростанций на территории Литвы, согласно которой строительство будет идти в 2023-2028 годах, а производство электроэнергии могло бы начаться 2028 году.



«Это 131 квадратный километр, на котором можно развивать ветровую энергетику. На этой территории можно строить парк ветровых электростанций, которые смогут производить до четверти необходимой Литве электроэнергии. Данный проект сможет привлечь более 1 млрд евро инвестиций», - заявил замминистра энергетики Ритис Кевелайтис.



По его словам, Минэнергетики представит поправки до 1 июля и, вероятно, они будут приняты в Сейме в октябре.



Морской ветровой парк мог бы обеспечить производство 2,5-3 ТВт в год (годовая потребность Литвы составляет 11 ТВт). BNS Категории: технологии Ключевые слова: электроэнегия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 180 раз Комментарии