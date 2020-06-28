Тут пришла тётя Вера... И встала перед дилеммой 🔊 Воспроизвести Кястутис Масюлис, депутат Сейма Литвы



На днях наши традиционные с тётей Верой «политологические» чаепития возобновились, наконец-то, в прежнем формате – за одним столом, с её вкусненьким вареньем.



- Я вот слышала, что в Литве открылся первый магазин российской сети супермаркетов низких цен «Светофор», а в нашем «Обзоре» я что-то не нашла сообщения об этом, - попрекнула меня соседка.



- Об этом стало известно на следующий день после того, как мы отправили газету в типографию, - уточнил я. – Да, такой магазин открылся в Каунасе, и называется он «Mere», как и в других странах ЕС – Германии и Румынии.



- И неужели по этому поводу наши записные борцы с восточной угрозой ничего не сказали? – удивилась собеседница. На днях наши традиционные с тётей Верой «политологические» чаепития возобновились, наконец-то, в прежнем формате – за одним столом, с её вкусненьким вареньем.- Я вот слышала, что в Литве открылся первый магазин российской сети супермаркетов низких цен «Светофор», а в нашем «Обзоре» я что-то не нашла сообщения об этом, - попрекнула меня соседка.- Об этом стало известно на следующий день после того, как мы отправили газету в типографию, - уточнил я. – Да, такой магазин открылся в Каунасе, и называется он «Mere», как и в других странах ЕС – Германии и Румынии.- И неужели по этому поводу наши записные борцы с восточной угрозой ничего не сказали? – удивилась собеседница. - Ну как же! Политические рефлексы ещё никто не отменял. Вот консерватор, а по совместительству член Сейма Кястутис Масюлис очень даже возмутился этим. На своей странице в одной из соцсетей он тут же заявил, что не пойдёт в такие магазины (а «Мере» потом появится не только в Каунасе), даже если цены там будут в два раза ниже, чем в других магазинах Литвы, - передал я позицию борца. – Он, получается, признаётся, что свободный рынок для него приемлем только тогда, когда подчиняется жёстким правилам политической экономики: гордится тем, что не покупает топливо на заправках «Лукойла» (хотя они давно уже не лукойловские, но Масюлису, видать, это не важно). Мол, покупаю только на правильных АЗС. И покупал бы ещё в магазинах какой-нибудь украинской сети, если б она пришла в Литву.



- Хорошо ему с зарплатой «сеймунаса» изображать из себя патриота, а вот многие мои знакомые пенсионеры покупают только то, что подешевле, и только там, где подешевле. Вот если бы этот господин из своей зарплаты каждый месяц выделял какую-то часть самым бедным пенсионерам, то, глядишь, и они бы обходили стороной дешёвую российскую сеть. А так, перед выборами, говорить можно, что угодно, - махнула рукой народный политолог. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 187 раз Комментарии