В Литве – российская сеть магазинов низких цен 🔊 Воспроизвести На розничном рынке Литвы появился новый игрок – принадлежащая российским предпринимателям сеть магазинов низких цен «Светофор». В Каунасе был открыт первый магазин этой сети «Mere». Несмотря на то, что ассортимент товаров в магазине пока небольшой, а интерьер напоминает склад, представитель компании сказала, что это только начало. Ассортимент собираются расширить, а товары у них на 20% дешевле, сообщает ru.delfi.lt.



Сеть магазинов «Mere» уже действует в Румынии и Германии, а сейчас обосновалась в Литве.



Первый магазин открылся на минувшей неделе в Каунасе, на окраине района Петрашюнай, на ул. Т.Масюлё. Об открытии нигде не сообщалось, появилось сообщение только в социальной сети Facebook.



Своим форматом магазин больше напоминает склад. Это большое помещение, где товары размещены на поддонах или металлических стеллажах. Сеть магазинов «Mere» уже действует в Румынии и Германии, а сейчас обосновалась в Литве.Первый магазин открылся на минувшей неделе в Каунасе, на окраине района Петрашюнай, на ул. Т.Масюлё. Об открытии нигде не сообщалось, появилось сообщение только в социальной сети Facebook.Своим форматом магазин больше напоминает склад. Это большое помещение, где товары размещены на поддонах или металлических стеллажах. Для мясных изделий оборудовано помещение-холодильник, замороженная продукция находится в морозильных камерах.



Несмотря на то, что цены на большую часть товаров низкие, в глаза бросается небогатый ассортимент. Глава магазина сказала, что ассортимент пополняют каждый день.



«Мы открылись недавно, не всё успели доставить. Товары везут и везут», – сказала она.



Цены в магазине на самом деле небольшие, много неизвестных брендов. Например, 3 л сладкого газированного напитка «Lili» стоят 49 евроцентов, комплект постельного белья – 9,17 евро, полотенца – 0,83-1,81 евро.



Полкилограмма блинчиков с окороком стоят 1,45 евро, килограмм пельменей с мясом – 1,99 евро, 280 г филе сельди «Bietite» - 95 центов, 1,3 кг замороженной сельди – 2,69 евро, 360 г кальмаров – 1,95 евро.



Килограмм колбасы холодного копчения «Darbininkų» стоит 3,85 евро, а варёной колбасы «Pusryčių» – 67 центов. 200 мл фруктового напитка стоят 17 центов, 18 центов стоит литр газированной воды.



Молочных товаров и хлебобулочных изделий в магазине пока нет.



«Мы - одна из самых крупных сетей магазинов низких цен в России, представляем бренд «Светофор», который объединяет больше 1500 магазинов. Мы работаем в России, Казахстане, Беларуси и Китае.Как бренд «Mere» начинаем нашу деятельность в ЕС», – сказано на сайте mere.ws.



На сайте отмечено, что в Литве сеть планирует открыть 40 магазинов «Mere».



«Сейчас магазины «Mere» успешно работают в Германии и Румынии. В начале 2020 г. первые магазины «Mere» будут открыты в Литве и Польше. В планах открытие магазинов «Mere» во Франции, Испании, Италии, Греции, Чехии и других странах ЕС», – сказано на сайте.



С главой компании связаться журналистам не удалось, поэтому дальнейшие планы сети в Литве неизвестны. Главбух компании «Valientė» Татьяна Липина сказала, что ассортимент магазина расширится.



«Это формат магазина низких цен, в маркетинг мы не инвестируем, не инвестируем в рекламу и интерьер. У нас не будет акций. Цель - люди должны найти дешёвые и качественные товары. Для магазина мы выбираем такое помещение, за которое не надо много платить, поскольку наценки у нас минимальные», – сказала Липина.



Она сказала, что все товары в магазины приходят прямо от производителей.



Липина отметила, что в магазинах будет представлена продукция польских, российских, белорусских, украинских и литовских производителей.



«Мы ориентируемся на минимальную цену», – заверила она.



На сайте «Mere» сказано, что их интересы в Литве представляет компания «Litproduktai», в которой, по данным «Содры», работают 5 человек. Журналист Delfi звонил по указанному номеру, ему предложили обращаться в компанию «Valientė», которой принадлежит уже открытый в Каунасе магазин «Mere».



Обе компании учреждены в прошлом году и зарегистрированы по одному адресу. Акционеры обеих компаний – граждане России.



Это жители Красноярска братья Андрей и Сергей Шнайдеры. Сергею Шнайдеру в литовской сети принадлежат соответственно 70% и 67%, а Андрею - 10% и 8% акций.



Остальные акции этих компаний также принадлежат гражданам России. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: магазин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 208 раз Комментарии