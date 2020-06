На страже рубежей Литвы 🔊 Воспроизвести Следующая неделя для Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литовской Республики будет особенной: 29 июня, в понедельник, стражи литовской границы будут отмечать столетний юбилей основания пограничной службы нашего государства.



Накануне этого важного не только для пограничников, но и для всей страны события корреспонденты «Обзора» встретились с командующим пограничными войсками Литвы генералом Рустамасом ЛЮБАЕВАСОМ (на снимке) и попросили рассказать о тех, кто стоит на страже наших рубежей.



- Господин генерал, расскажите, пожалуйста, как создавалась пограничная служба Литвы, что она представляла собой 100 лет назад?



- Мы действительно в ближайший понедельник будем отмечать столетие, но я хотел бы особо подчеркнуть, что у литовской пограничной службы – очень глубокие исторические корни. Накануне этого важного не только для пограничников, но и для всей страны события корреспонденты «Обзора» встретились с командующим пограничными войсками Литвы генералом Рустамасом ЛЮБАЕВАСОМ (на снимке) и попросили рассказать о тех, кто стоит на страже наших рубежей.- Мы действительно в ближайший понедельник будем отмечать столетие, но я хотел бы особо подчеркнуть, что у литовской пограничной службы – очень глубокие исторические корни.



Уже на заре Великого княжества Литовского, когда в 1253 году королём стал Миндаугас, охране границы стало уделяться серьёзное внимание. И с той поры эта область государственного управления лишь совершенствовалась.



Так, в 1422 году при заключении Мельнского мира между Великим княжеством Литовским и Тевтонским орденом, когда Жямайтия окончательно стала частью ВКЛ, в соглашении была прописана точная, насколько это было возможно в то время, граница. А в 1472 году на границе уже появились специальные знаки.



К слову, на территории Польши ещё сохранилось несколько «пограничных столбов», разделявших в 1529 году ВКЛ и Прусское королевство.



Так что после обретения Литвой независимости в 1918 году создание в апреле 1919 года пограничной службы было логичным и ожидаемым решением.



В 1999 году в календарь государственных праздников вернулся День пограничника, существовавший в довоенное время.



В последующие годы она активно развивалась, беря под охрану участки всё большей протяжённости, в том числе и морскую границу – в июле 1923 года.



К слову, служба на границе никогда не была спокойным занятием. В 1923-1939 годах, например, литовским пограничникам на границах с Латвией и Германией пришлось вести самую настоящую войну с контрабандистами, во время которой полегло немало наших воинов.



Ещё опаснее в довоенное время была служба на границе с Польшей, где в разные годы погибло около 20 литовских пограничников.



В весьма непростых условиях, как мы все знаем, воссоздавалась пограничная служба Литвы и три десятилетия назад. И в её новейшей истории также, к великому сожалению, есть трагические страницы, где вписаны имена павших за независимую Литву. Мы свято чтим память наших коллег, в этом, к слову, любой желающий может убедиться, в частности, в Музее истории пограничной службы Литвы.



- А как сегодня выглядит СОГГ, её основные задачи?



- Пограничная служба Литвы сегодня – это очень динамичная, современная структура, оснащённая всеми необходимыми техническими средствами для выполнения задач, поставленных перед нею. И не просто необходимыми: наша служба обеспечена самыми последними техническими разработками в области охраны границы. И система постоянно совершенствуется: в настоящий момент мы реализуем план её развития, рассчитанный до 2024 года.



Думаю, что в данном случае будет излишним уточнять, что на границе с Латвией и Польшей, то есть на внутренней границе ЕС, пограничники не проводят регулярный контроль, но проводят выборочные проверки пассажиров и автомобилей, контролируют нелегальную миграцию, выявляют другие трансграничные преступления, соответственно, всё вышесказанное касается границы с Россией и Беларусью.



Но недавние коронавирусные события потребовали от нас восстановить контроль над латвийско-литовской и польско-литовской границей, мы позаботились о том, чтобы на этих участках было серьёзно ограничено движение, и это показало, что даже в такой совершенно непредвиденной ситуации наша служба способна реагировать оперативно и грамотно.



Вместе с тем мы сделали соответствующие выводы, в том числе и в отношении эффективности сотрудничества разных государственных ведомств.



Должен сказать как человек, долгое время проработавший в евросоюзных структурах, связанных с охраной внешних границ ЕС, с обеспечением внутренней безопасности, что СОГГ на сегодняшний день – одна из самых модернизированных в Евросоюзе служб охраны госграницы.



На мой взгляд, наша система, создававшаяся в течение 30 лет с учётом нашего географического положения, опыта как собственного, так и других стран (мы долго, например, учились у коллег из Финляндии), является оптимальной. По крайней мере, на сегодняшний день.



Если же говорить о задачах, стоящих перед нашей службой, то они довольно традиционные, понятные из названия. Однако мы занимаемся не только непосредственно охраной границы: пропуск на законных основаниях через границу лиц и транспортных средств, обеспечивание тем самым общественной безопасности, это тоже наша задача.



Поэтому мы, встречая законопослушных гостей, должны обеспечить для них при прохождении пограничных процедур максимум удобств, а для тех, кто хочет прибыть в Литву вне рамок закона, - максимум неудобств, то есть предотвратить их появление в нашей стране.



Мы считаем, что границы должны не разъединять народы, а объединять их. Парадоксальным это может показаться только на первый взгляд, и недавнее коронавирусное затворничество – лишнее тому подтверждение.



Есть у нашей службы и другие функции. Например, вместе с Миграционной службой мы осуществляем миграционный контроль на территории нашей страны, а не только на границе.



Можно ещё упомянуть спасательные работы в Куршском заливе, когда наша служба нередко становится частью международной акции, а также помощь в ликвидации последствий загрязнений в этом регионе – для этого у нас есть определённые средства.



- Следовательно, граница Литвы охраняется как на земле, так и в небе и на море?



- И не только на море: наша служба контролирует также реки и озёра, и даже болота, по которым проходит граница. Как правило, в таких местах у нас используется интегрированная система, когда ведётся электронное (радары, приборы ночного видения, тепловизоры, всевозможные сенсоры и т.п.) и визуальное наблюдение.



Одним словом, нам есть чем в данном случае похвалиться, и многие наши зарубежные коллеги нам открыто завидуют.



Совершенствуя систему охраны границы, мы использовали как государственные средства, так и помощь Евросоюза, выделяемую в рамках различных программ.



В настоящий момент в структурах СОГГ работает около 4000 человек, включая и гражданских лиц, работающих у нас на различных вспомогательных должностях.



К началу нынешнего года мы закончили процесс реструктуризации службы. Одним из её результатов стало то, что у нас сейчас три региональных управления, которые мы для простоты называем отрядами.



- Сегодняшнюю организацию Службы охраны государственной границы Литвы, наверное, нельзя представить без активного сотрудничества пограничников с литовскими учёными. Можете привести примеры такого сотрудничества?



- Действительно, в Литве немало подобных проектов реализуется в рамках различных программ, в том числе и с участием евросоюзного финансирования. Например, в рамках программы FRONTEX, в создании и развитии которой довелось поучаствовать и мне, когда я с 2005 по 2017 год работал в пограничных структурах ЕС.



СОГГ подписала договор о сотрудничестве с Вильнюсской коллегией, преподаватели и студенты факультета электроники и информатики помогают нам создавать самые современные системы слежения за границей, программное обеспечение таких систем.



СОГГ также поддерживает тесные отношения с Литовским центром инноваций, помогая решать вопросы, возникающие порой при применении новейших технологий, а также участвуя в деятельности по повышению квалификации наших сотрудников, способствуя надлежащему финансированию нашей службы.



Хочу особенно подчеркнуть, что сотрудничество СОГГ с литовскими учёными является лишь частью общей работы, пусть и очень важной: пограничники Литвы в целом сотрудничают также с учёными ещё 10 стран, создавая и применяя на практике технологии и инновации, помогающие увеличить пропускную способность наших погранично-контрольных переходов, эффективность и надёжность работающего там оборудования. Например, в реализации проекта «D4FLY» (Фиксация подделки документов и личности во время путешествий, по-англ. Detekting Document fraud and iDentity on the fly), осуществляемого в рамках евросоюзной программы «Horizontas 2020», от Литвы участвуют две организации – СОГГ и Балтийский институт прогрессивных технологий (BPTI).



А вместе с учёными из университета М.Ромериса специалисты СОГГ участвуют в создании и совершенствовании стратегической программы объединённых магистерских исследований Европы в области управления границами. Эта программа предназначена для повышения квалификации работников среднего и высшего звена, отвечающих непосредственно за безопасность на границе. Её подготовило и осуществляет агентство FRONTEX совместно с консорциумом ряда университетов из различных стран. Обучение по этой важной программе уже прошли три представителя Литвы.



Пограничная служба Литвы, в том числе благодаря и такому сотрудничеству, давно переросла ученические рамки и стала полноправным партнёром евросоюзного пограничного сообщества.



Мало того, мы в кое в чём и опережаем наших коллег, и довольно значительно. И это касается самых разных стран. Например, мы активно сотрудничаем со странами – участниками Восточного партнёрства, с балканскими пограничниками. Мы уже многому можем их научить, и уже учим. И это очень приятно, поскольку отвечает интересам не только нашего – Литовского – государства, но и всего Евросоюза. Ведь ЕС делегировал Литве евросоюзные функции охраны внешних рубежей европейского сообщества на очень важном участке.



Однако мы замечаем, что в своём видении будущего СОГГ больше идём от практики, то есть анализируя сегодняшнее, отталкиваясь от него, а хотелось бы больше теоретического взгляда в завтрашний день, хотелось бы предвосхищать будущие события, будущие тенденции, встречать их во всеоружии.



По крайней мере, мы обязательно будем работать на этом направлении.



- Что Вы могли бы посоветовать будущим пограничникам Литвы, на что хотели бы обратить их внимание сегодня, когда многие выпускники школ выбирают свой путь в жизни?



- Недавние коронавирусные события со всей очевидностью показали, насколько важна для современного мира возможность свободного передвижения людей. А это ведь зависит не только от эпидемиологической ситуации, но и от слаженной и эффективной работы пограничников.



Считаю, что пограничная служба Литвы, в целом, так и работает. Очень бы хотелось, чтобы завтра она работала ещё лучше, а это как раз будет зависеть от тех, кто придёт на смену нынешним защитникам границы.



Если же говорить о том, есть ли у нас нынче проблемы с комплектацией состава, то могу сказать, что определённые проблемы здесь есть. Но с подобными проблемами наверняка сталкиваются все государственные структуры. Не секрет, что в последнее время молодёжь не так охотно идёт на государственную службу, особенно туда, где работа непростая, связанная порой с риском для жизни. А когда есть другие, более денежные и спокойные варианты, в том числе и за границей…



Но вместе с тем нельзя не отметить и тот факт, что серьёзный рост зарплаты в таких ведомствах, как наше, особенно если сравнить, скажем, со временами кризиса 2008 года, активное участие наших представителей в международных миссиях, где они значительно повышают свою компетентность и знания иностранных языков, сделали кадровый вопрос «одним из», вывели из числа самых главных.



