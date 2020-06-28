Б.Гребенщиков и «Аквариум» возвращаются в Вильнюс 🔊 Воспроизвести Концерт Бориса Гребенщикова и легендарной группы «Аквариум», так ожидаемый проживающими в Литве поклонниками БГ и легендарной группы, состоится 21 октября в столичном концертном зале «Compensa»!



Из-за карантинных проблем нелегко было перенести весь Европейский тур группы с новой программой, но, как видите, это удалось сделать. Не обошлось, правда, без потерь - ввиду неясности ситуации с карантином в Беларуси в указанный период, чтобы не рисковать, концерт в Минске решено провести будущей весной, а осенью выступить исключительно в странах Евросоюза. Поэтому тур по Восточной Европе стартует 16 октября в Праге, 19 октября «Аквариум» впервые в истории выступит в Польше, в Варшаве, а 21 октября - в своём любимом Вильнюсе. Из-за карантинных проблем нелегко было перенести весь Европейский тур группы с новой программой, но, как видите, это удалось сделать. Не обошлось, правда, без потерь - ввиду неясности ситуации с карантином в Беларуси в указанный период, чтобы не рисковать, концерт в Минске решено провести будущей весной, а осенью выступить исключительно в странах Евросоюза. Поэтому тур по Восточной Европе стартует 16 октября в Праге, 19 октября «Аквариум» впервые в истории выступит в Польше, в Варшаве, а 21 октября - в своём любимом Вильнюсе. После дня отдыха в Литве, группа продолжит выступления в Латвии и завершит тур в Эстонии, в Таллине.



Организаторы концертов получают множество вопросов от поклонников культового коллектива, и чаще всего встречается следующий вопрос:



- А что будет, если в ЕС всё будет в порядке, а граница с Россией по каким-то причинам будет всё ещё закрыта?



Отвечаем: Борис Гребенщиков ныне проживает и записывает новый материал в Лондоне! В Англии и Ирландии проживают ещё несколько основных музыкантов группы. В случае действительной угрозы закрытия границ ЕС с Россией, группа будет дополнена известными английскими и французскими западными музыкантами-звёздами (об этом есть уже устная договорённость с некоторыми из них), поэтому в любом случае, при любом раскладе группа приедет во все заявленные города в расширенном звёздном составе и проведёт уникальные концерты.



Помимо любимых «золотых» песен, коими изобилует творчество БГ и «Аквариума», всем, кто будет иметь счастье попасть на вильнюсский концерт 21 октября, будут представлены совершенно новые интригующие песни.



Билеты на единственный концерт Бориса Гребенщикова и легендарной группы «Аквариум» 21 октября (начало в 19.00) в столичном концертном зале «Compensa» продаются во всех кассах Bilietai.lt. Билеты уже приобретённые ранее на перенесённый из-за карантина концерт (26 мая) – действительны. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Гребенщиков Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 159 раз Комментарии