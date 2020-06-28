«Я хотела выжечь всё из головы»

Шакалене уже провела за решёткой почти год, и вот на минувшей неделе она предстала перед судом. Её дело рассматривает Вильнюсский окружной суд. Шакалене обвиняют не только в жестоком убийстве, но и в осквернении тела, а также в подделке рецептов, с помощью которых она пыталась приобрести психотропные лекарства.
Судья Юргита Количене сказала, что близкие покойной хотели, чтобы слушания по делу были закрытыми, но их просьба была отклонена.
В начале заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она сказала, что виной всему было её психическое состояние. Однако эксперты установили, что женщина осознавала свои действия и отдавала себе отчёт в том, что делает.
Прокурор Томас Чепелёнис сказал, что Шакалене обвиняют в том, что 17 июля 2019 года она убила 86-летнюю Екатерину Шумскене, чьё обгоревшее тело обнаружили в Вяркяйском лесу. На теле покойной были колотые и резаные раны (не менее 41 раны) и перерезано горло. Кроме того, женщину душили.
Во время расследования Шакалене 10 месяцев молчала, однако когда дело уже передавали в суд, заговорила. Она призналась, что убила женщину, с которой даже не была знакома.
По словам Шакалене, два месяца до совершения убийства она не работала, потому что плохо себя чувствовала, а в середине июля прошлого года у неё были разногласия с мужем, она всю ночь не спала. Около 8 часов утра Шакалене села в машину и поехала в город. На остановке она увидела «голосовавшую» пожилую женщину.
«У дороги стояла пожилая женщина, я остановилась, открыла окно, она спросила, не еду ли я в город, – рассказала Шакалене. – Женщина села в машину, мы поехали, а потом я взяла с заднего сиденья сумочку, в которой уже некоторое время носила нож... Я не могу сказать, почему я нанесла удар, всё произошло мгновенно, потом я поняла, что сделала что-то страшное. Я бросила нож на пол, машина уже остановилась... Я не могу сказать, почему я это сделала, но понимала, что тело надо спрятать. Вокруг был лес, я поехала, потом свернула с дороги. Когда я вытащила её из машины, вспомнила, что у меня есть горючее средство. Я не тело хотела сжечь, я хотела выжечь всё из своей головы. Хотела стереть всё из памяти».
Затем Шакалене увидела кровь на коврике в машине. Поэтому вымыла машину и поехала домой.
После этого она пошла в магазин, чтобы купить продукты и приготовить ужин сыну. Когда она возвращалась из магазина, увидела у дома полицию.
«Я испугалась, думала, что что-то случилось с сыном. Со своими действиями появление полицейских я не связала, поэтому подбежала к ним и стала спрашивать, что случилось. Тут меня и задержали», – рассказала Шакалене.
Она сказала, что не может объяснить, почему совершила убийство, но, по её словам, из-за тяжёлого психологического состояния это насилие было неизбежным.
Между тем потерпевшие требуют взыскать с Шакалене 200 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.
«У меня нет никакого имущества, но я постараюсь компенсировать, надеюсь, что в тюрьме смогу работать», – сказала она. В суде Шакалене извинилась перед потерпевшими. Она призналась, что держала дома и возила в сумочке фальшивые рецепты, с помощью которых хотела купить психотропные препараты – перед убийством она их принимала уже в течение некоторого времени.
Прокурор Томас Чепелёнис сказал, что Шакалене обвиняют в том, что 17 июля 2019 года она убила 86-летнюю Екатерину Шумскене, чьё обгоревшее тело обнаружили в Вяркяйском лесу. На теле покойной были колотые и резаные раны (не менее 41 раны) и перерезано горло. Кроме того, женщину душили.
Во время расследования Шакалене 10 месяцев молчала, однако когда дело уже передавали в суд, заговорила. Она призналась, что убила женщину, с которой даже не была знакома.
По словам Шакалене, два месяца до совершения убийства она не работала, потому что плохо себя чувствовала, а в середине июля прошлого года у неё были разногласия с мужем, она всю ночь не спала. Около 8 часов утра Шакалене села в машину и поехала в город. На остановке она увидела «голосовавшую» пожилую женщину.
«У дороги стояла пожилая женщина, я остановилась, открыла окно, она спросила, не еду ли я в город, – рассказала Шакалене. – Женщина села в машину, мы поехали, а потом я взяла с заднего сиденья сумочку, в которой уже некоторое время носила нож... Я не могу сказать, почему я нанесла удар, всё произошло мгновенно, потом я поняла, что сделала что-то страшное. Я бросила нож на пол, машина уже остановилась... Я не могу сказать, почему я это сделала, но понимала, что тело надо спрятать. Вокруг был лес, я поехала, потом свернула с дороги. Когда я вытащила её из машины, вспомнила, что у меня есть горючее средство. Я не тело хотела сжечь, я хотела выжечь всё из своей головы. Хотела стереть всё из памяти».
Затем Шакалене увидела кровь на коврике в машине. Поэтому вымыла машину и поехала домой.
После этого она пошла в магазин, чтобы купить продукты и приготовить ужин сыну. Когда она возвращалась из магазина, увидела у дома полицию.
«Я испугалась, думала, что что-то случилось с сыном. Со своими действиями появление полицейских я не связала, поэтому подбежала к ним и стала спрашивать, что случилось. Тут меня и задержали», – рассказала Шакалене.
Она сказала, что не может объяснить, почему совершила убийство, но, по её словам, из-за тяжёлого психологического состояния это насилие было неизбежным.
Между тем потерпевшие требуют взыскать с Шакалене 200 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.
«У меня нет никакого имущества, но я постараюсь компенсировать, надеюсь, что в тюрьме смогу работать», – сказала она. В суде Шакалене извинилась перед потерпевшими. Она призналась, что держала дома и возила в сумочке фальшивые рецепты, с помощью которых хотела купить психотропные препараты – перед убийством она их принимала уже в течение некоторого времени.