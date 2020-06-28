«Я хотела выжечь всё из головы» 🔊 Воспроизвести В прошлом году в Вильнюсе было совершено жестокое убийство пожилой женщины (подозреваемая потом пыталась сжечь тело в Вяркяйском парке). В совершении преступления подозревают 39-летнюю Игне Шакалене. Она созналась в содеянном только через 10 месяцев и рассказала о подробностях убийства. «Сейчас, когда я думаю о том, что произошло, мне кажется, что это было не со мной», – сказала женщина.



Шакалене уже провела за решёткой почти год, и вот на минувшей неделе она предстала перед судом. Её дело рассматривает Вильнюсский окружной суд. Шакалене обвиняют не только в жестоком убийстве, но и в осквернении тела, а также в подделке рецептов, с помощью которых она пыталась приобрести психотропные лекарства.



Судья Юргита Количене сказала, что близкие покойной хотели, чтобы слушания по делу были закрытыми, но их просьба была отклонена. Шакалене уже провела за решёткой почти год, и вот на минувшей неделе она предстала перед судом. Её дело рассматривает Вильнюсский окружной суд. Шакалене обвиняют не только в жестоком убийстве, но и в осквернении тела, а также в подделке рецептов, с помощью которых она пыталась приобрести психотропные лекарства.Судья Юргита Количене сказала, что близкие покойной хотели, чтобы слушания по делу были закрытыми, но их просьба была отклонена. В начале заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она сказала, что виной всему было её психическое состояние. Однако эксперты установили, что женщина осознавала свои действия и отдавала себе отчёт в том, что делает.



Прокурор Томас Чепелёнис сказал, что Шакалене обвиняют в том, что 17 июля 2019 года она убила 86-летнюю Екатерину Шумскене, чьё обгоревшее тело обнаружили в Вяркяйском лесу. На теле покойной были колотые и резаные раны (не менее 41 раны) и перерезано горло. Кроме того, женщину душили.



Во время расследования Шакалене 10 месяцев молчала, однако когда дело уже передавали в суд, заговорила. Она призналась, что убила женщину, с которой даже не была знакома.



По словам Шакалене, два месяца до совершения убийства она не работала, потому что плохо себя чувствовала, а в середине июля прошлого года у неё были разногласия с мужем, она всю ночь не спала. Около 8 часов утра Шакалене села в машину и поехала в город. На остановке она увидела «голосовавшую» пожилую женщину.



«У дороги стояла пожилая женщина, я остановилась, открыла окно, она спросила, не еду ли я в город, – рассказала Шакалене. – Женщина села в машину, мы поехали, а потом я взяла с заднего сиденья сумочку, в которой уже некоторое время носила нож... Я не могу сказать, почему я нанесла удар, всё произошло мгновенно, потом я поняла, что сделала что-то страшное. Я бросила нож на пол, машина уже остановилась... Я не могу сказать, почему я это сделала, но понимала, что тело надо спрятать. Вокруг был лес, я поехала, потом свернула с дороги. Когда я вытащила её из машины, вспомнила, что у меня есть горючее средство. Я не тело хотела сжечь, я хотела выжечь всё из своей головы. Хотела стереть всё из памяти».



Затем Шакалене увидела кровь на коврике в машине. Поэтому вымыла машину и поехала домой.



После этого она пошла в магазин, чтобы купить продукты и приготовить ужин сыну. Когда она возвращалась из магазина, увидела у дома полицию.



«Я испугалась, думала, что что-то случилось с сыном. Со своими действиями появление полицейских я не связала, поэтому подбежала к ним и стала спрашивать, что случилось. Тут меня и задержали», – рассказала Шакалене.



Она сказала, что не может объяснить, почему совершила убийство, но, по её словам, из-за тяжёлого психологического состояния это насилие было неизбежным.



Между тем потерпевшие требуют взыскать с Шакалене 200 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.



«У меня нет никакого имущества, но я постараюсь компенсировать, надеюсь, что в тюрьме смогу работать», – сказала она. В суде Шакалене извинилась перед потерпевшими. Она призналась, что держала дома и возила в сумочке фальшивые рецепты, с помощью которых хотела купить психотропные препараты – перед убийством она их принимала уже в течение некоторого времени. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 53 раза Комментарии