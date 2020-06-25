WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформирования организации 🔊 Воспроизвести Ежегодный вклад Вашингтона в агентство составляет $2,7 млн



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Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представленный на прошлой неделе в Конгресс доклад управления.



"Американские налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений WADA", - приводит издание отрывок из 19-страничного доклада, который был представлен в ответ на запрос, отправленный в сентябре прошлого года подкомитетом Сената США по финансовым услугам и сектору госуправления. Управление по борьбе с наркотиками обратилось к законодателям с просьбой сократить или отказаться от финансирования организации в случае, если "WADA не будет соответствовать основным стандартам эффективности, независимости, прозрачности и реагирования на нужды спортсменов, а также не будет способствовать обеспечению представительства США, соизмеримому с финансовым вкладом Соединенных Штатов в WADA". Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представленный на прошлой неделе в Конгресс доклад управления."Американские налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений WADA", - приводит издание отрывок из 19-страничного доклада, который был представлен в ответ на запрос, отправленный в сентябре прошлого года подкомитетом Сената США по финансовым услугам и сектору госуправления. Управление по борьбе с наркотиками обратилось к законодателям с просьбой сократить или отказаться от финансирования организации в случае, если "WADA не будет соответствовать основным стандартам эффективности, независимости, прозрачности и реагирования на нужды спортсменов, а также не будет способствовать обеспечению представительства США, соизмеримому с финансовым вкладом Соединенных Штатов в WADA".



Согласно докладу, представленному в обе палаты Конгресса, американские власти выражают озабоченность в связи с действиями организации при разрешении допингового скандала в российском спорте, которые "продолжают демонстрировать недостатки в независимости WADA и его способности твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение [Всемирного антидопингового] кодекса, привлекать к ответственности страны в соответствии с правилами и отвечать ожиданиям честных спортсменов".



Напоминание от "Обзора"



Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.



— Срок выплаты — до момента, когда РУСАДА будет восстановлено. Это порядка четырех лет, с момента окончательного принятия решения. У меня нет итоговых сумм, но я могу сказать, что мы потратили на расследование несколько миллионов долларов. Речь идет, возможно, о сумме чуть меньше, чем 5 миллионов, — сказал Ниггли. — Счет будет расти. И если нам придется предпринимать новые действия, они будут включены в счет. Потому что мы считаем, что не мы должны платить за работу по определению того, кто виновен в том, что нас обманывали. Итоговый счет будет выставлен после этого, но Россия может начать крупные выплаты уже сейчас. Мы уже потратили много. Но первый счет будет направлен в РФ после решения CAS.







Отметим, что одной из санкций ВАДА как раз и есть покрытие всех расходов Всемирного антидопингового агентства по этому делу, понесенных с января 2019 года, сообщал в декабре 2019 года Ежегодный вклад США, указывается в докладе, в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран - участниц.Согласно докладу, представленному в обе палаты Конгресса, американские власти выражают озабоченность в связи с действиями организации при разрешении допингового скандала в российском спорте, которые "продолжают демонстрировать недостатки в независимости WADA и его способности твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение [Всемирного антидопингового] кодекса, привлекать к ответственности страны в соответствии с правилами и отвечать ожиданиям честных спортсменов".Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.— Срок выплаты — до момента, когда РУСАДА будет восстановлено. Это порядка четырех лет, с момента окончательного принятия решения. У меня нет итоговых сумм, но я могу сказать, что мы потратили на расследование несколько миллионов долларов. Речь идет, возможно, о сумме чуть меньше, чем 5 миллионов, — сказал Ниггли. — Счет будет расти. И если нам придется предпринимать новые действия, они будут включены в счет. Потому что мы считаем, что не мы должны платить за работу по определению того, кто виновен в том, что нас обманывали. Итоговый счет будет выставлен после этого, но Россия может начать крупные выплаты уже сейчас. Мы уже потратили много. Но первый счет будет направлен в РФ после решения CAS.Отметим, что одной из санкций ВАДА как раз и есть покрытие всех расходов Всемирного антидопингового агентства по этому делу, понесенных с января 2019 года, сообщал в декабре 2019 года news.sportbox.ru. Категории: спорт Ключевые слова: США, WADA — статья прочитана 167 раз Комментарии