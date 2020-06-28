Клещей поможет найти белая простыня 🔊 Воспроизвести



Эксперты советуют брать с собой на пикник белую простыню, которая поможет обнаружить клещей на приглянувшемся месте и таким образом обезопасить себя во время отдыха. Об этом говорится в опубликованном сообщении Роскачества.



«Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. Наши специалисты проверяют зелёные территории на наличие клещей белым флагом - просто проводят по траве белой тканью и смотрят на «урожай». Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простынёй и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в случае, если к полотну прицепился всего один клещ», - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабуры. «Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. Наши специалисты проверяют зелёные территории на наличие клещей белым флагом - просто проводят по траве белой тканью и смотрят на «урожай». Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простынёй и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в случае, если к полотну прицепился всего один клещ», - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабуры. Как отметили в Роскачестве, клещи могут выжить под водой в течение трёх недель, поэтому не стоит смывать это насекомое в туалете. Кроме того, клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности - предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%. Поэтому они особенно активны после дождя. Клещ также может выжить в доме в течение нескольких дней. С одежды их можно удалить при помощи клейкой ленты.



По словам Бабуры, обычно клещи медленно ползут снизу вверх. Они цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Их любимые места - пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове. С того момента, как насекомое пройдёт свой путь, в среднем проходит час-полтора. Впивается клещ безболезненно - в слюне есть анальгетик и «цемент», а на ротовой полости крючки, расположенные против движения, из-за которых его трудно отделить от кожного покрова.



Список инфекций, которые нам могут передать клещи, длинный. На первом месте стоит клещевой вирусный энцефалит. Летальность составляет от 2% (среднеевропейский подтип вируса) до 20% (дальневосточный подтип вируса). В Роскачестве напомнили, что против клещевого энцефалита разработаны вакцины. Однако такая прививка не нужна людям, которые не планируют посещать территории, эндемичные по клещевому энцефалиту. Список территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, ежегодно обновляется Роспотребнадзором.



Как снять клеща



Как отметили в Роскачестве, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, клеща лучше всего снимать у врача в травмпункте. Самостоятельно проводить такую операцию следует осторожно, чтобы не оторвать хоботок, которым клещ впился в кожу. При этом необходимо пользоваться пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами.



Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата необходимо повернуть тело насекомого вокруг оси и извлечь его. Место укуса рекомендуется продезинфицировать любым пригодным для этой цели средством (70% спирт, 5% йод, одеколон), а после этого - хорошо промыть руки с мылом. Если на месте укуса клеща осталась чёрная точка - ротовой аппарат - эксперты советуют обработать это место 5-процентным йодом. «Если вы заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям», - советуют специалисты.



После укуса клеща непривитым лицам проводится серопрофилактика, которая представляет собой введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям, приводит Роскачество данные пресс-службы Роспотребнадзора. Если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, то сначала проводится исследование клеща на наличие вируса.



Эпидемиологи утверждают, что многие из числа укушенных пострадали не в лесу, а на придомовых территориях и дачных участках. Клещи могут попасть в дом на животных - собаках и кошках, также их могут принести гости на одежде или с полевыми цветами, ветками.



Специалисты считают, что антиклещевые спреи или лосьоны - хороший способ защиты. Однако даже при использовании этих средств, стоит проверять вещи и кожу каждый час-полтора. Юрий СМИТЮК , ТАСС Категории: здоровье Ключевые слова: клещ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1224 — статья прочитана 88 раз Комментарии