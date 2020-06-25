Владимир Заровский, «Заметочки» 🔊 Воспроизвести



* Только на примере Франции я понял всю суть выражения "двойная мораль": до пандемии французов штрафовали, когда те появлялись на улицах в масках, а сейчас - наоборот.



* Маски, как в своё время и кольт, - всех уравняли.



* И зачем ехать в Венецию: сейчас каждый литовский город может проводить свой карнавал масок.



* А вы заметили, что в масках чувствуешь себя как-то увереннее?



* Маски «Неделька».



* Настоящий друг последней маской поделится.



* Она упорно помадой рисует губы на маске. * Увы, даже маска уже не скроет мой возраст.* Только на примере Франции я понял всю суть выражения "двойная мораль": до пандемии французов штрафовали, когда те появлялись на улицах в масках, а сейчас - наоборот.* Маски, как в своё время и кольт, - всех уравняли.* И зачем ехать в Венецию: сейчас каждый литовский город может проводить свой карнавал масок.* А вы заметили, что в масках чувствуешь себя как-то увереннее?* Маски «Неделька».* Настоящий друг последней маской поделится.* Она упорно помадой рисует губы на маске. Категории: общество Ключевые слова: Владимир Заровский, «Заметочки» — статья прочитана 174 раза Комментарии