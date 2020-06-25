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Владимир Заровский, «Заметочки»
* Только на примере Франции я понял всю суть выражения "двойная мораль": до пандемии французов штрафовали, когда те появлялись на улицах в масках, а сейчас - наоборот.
* Маски, как в своё время и кольт, - всех уравняли.
* И зачем ехать в Венецию: сейчас каждый литовский город может проводить свой карнавал масок.
* А вы заметили, что в масках чувствуешь себя как-то увереннее?
* Маски «Неделька».
* Настоящий друг последней маской поделится.
* Она упорно помадой рисует губы на маске.
Категории: общество
Ключевые слова: Владимир Заровский, «Заметочки»
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