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Владимир Заровский, «Заметочки»

* Увы, даже маска уже не скроет мой возраст.

* Только на примере Франции я понял всю суть выражения "двойная мораль": до пандемии французов штрафовали, когда те появлялись на улицах в масках, а сейчас - наоборот.

* Маски, как в своё время и кольт, - всех уравняли.

* И зачем ехать в Венецию: сейчас каждый литовский город может проводить свой карнавал масок.

* А вы заметили, что в масках чувствуешь себя как-то увереннее?

* Маски «Неделька».

* Настоящий друг последней маской поделится.

* Она упорно помадой рисует губы на маске.
Категории: общество
Ключевые слова: Владимир Заровский, «Заметочки»
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добавлена вчера, 24 июня, 19:00

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