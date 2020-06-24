ЕС планирует оставить запрет на въезд для граждан России и США, пишет NYT 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / happyalex



Страны, которые войдут в различные списки, определяются на основании "комбинации эпидемиологических критериев". Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает РИА Новости и



Как пишет американское издание со ссылкой на проект документа и официальных лиц, в преддверии открытия европейских границ с 1 июля, чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в страны блока, основываясь на том, как власти справляются с пандемией коронавируса. Оба списка включают Китай, Уганду, Кубу и Вьетнам. Страны, которые войдут в различные списки, определяются на основании "комбинации эпидемиологических критериев". Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает РИА Новости и Sputnik Литва со ссылкой на материал издания New York Times.Как пишет американское издание со ссылкой на проект документа и официальных лиц, в преддверии открытия европейских границ с 1 июля, чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в страны блока, основываясь на том, как власти справляются с пандемией коронавируса. Оба списка включают Китай, Уганду, Кубу и Вьетнам. Составление общих списков – часть усилий Европейского союза по полному открытию внутренних границ, отмечает издание.



Страны, которые войдут в списки, были определены на основании "комбинации эпидемиологических критериев". Главным критерием является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения, Брюссель требует, чтобы это число равнялось 16.



На основании данного критерия США (107 случаев на 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев) не относятся к безопасным, отмечает NYT со ссылкой на собственные подсчеты.



Отмечается, что сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки.



В ЕС заявили, что список будет пересматриваться каждые две недели, чтобы отразить происходящие в мире изменения, отмечает издание.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 172 раза Комментарии