Литва - МАГАТЭ: опять проверяем, как работает почта

Сегодня, 26 июня, исполняется полтора месяца, как министр энергетики Литвы обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС.
В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) было доставлено атомное топливо, Литва обратила внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все ещё не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии (25 мая такое соглашение было подписано).
"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", – отмечал тогда министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в послании к МАГАТЭ, Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
Но вскоре такое соглашение было подписано.
Теперь, спустя полтора месяца, получается, что среди перечисленных Вайчюнасом претензий Вильнюса к Минску осталось только это:
* в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.
Литовский министр тогда подчеркнул, что доверие (то ли Литвы, то ли всего мира) к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".
Простые налогоплательщики и такие же простые избиратели с нетерпением ждут ответа от МАГАТЭ, чтобы убедиться, что у непрекращающихся претензий литовских политиков к Островецкой АЭС есть хоть какое-то основание и что это не сугубо политические игры вместо реальной заботы литовских инициаторов о безопасной работе БелАЭС.
"Обзор" не исключает, что в суматохе дней может и пропустить известие об упомянутом ответе Вильнюсу из МАГАТЭ, опубликованном хоть на каком-нибудь литовском ресурсе, поэтому просит своих читателей сразу же сообщить об этом.
Теперь, спустя полтора месяца, получается, что среди перечисленных Вайчюнасом претензий Вильнюса к Минску осталось только это:
* в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.
Литовский министр тогда подчеркнул, что доверие (то ли Литвы, то ли всего мира) к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой "нельзя относиться терпимо".
Простые налогоплательщики и такие же простые избиратели с нетерпением ждут ответа от МАГАТЭ, чтобы убедиться, что у непрекращающихся претензий литовских политиков к Островецкой АЭС есть хоть какое-то основание и что это не сугубо политические игры вместо реальной заботы литовских инициаторов о безопасной работе БелАЭС.
"Обзор" не исключает, что в суматохе дней может и пропустить известие об упомянутом ответе Вильнюсу из МАГАТЭ, опубликованном хоть на каком-нибудь литовском ресурсе, поэтому просит своих читателей сразу же сообщить об этом.