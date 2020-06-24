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Трамп: Дайте срок! Новости от FITZROY на 24 июня

Tom Brenner | Reuters


Трамп приказал ловить и сажать вандалов

Опера в Барселоне: необыкновенный концерт с “зелёным аншлагом”

Греция — Британия: бесконечная борьба за возврат украденного

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Категории: в мире, общество, политика
Ключевые слова: мировые СМИ, новости
статья прочитана 176 раз
добавлена сегодня, 24 июня, 13:00

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