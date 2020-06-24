Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет 🔊 Воспроизвести Фото: Mark Wright / Missile Defense Agency



Почти половина японцев поддерживает отказ Токио от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США Aegis Ashore. Об этом свидетельствуют проведенные в стране исследования, передает РИА Новости и



48 процентов опрошенных высказались за решение властей. Только 29 процентов жителей страны сочли отказ от американских ПРО неправильным.



Отмечается, что исследование проводилось на протяжении трех дней с помощью случайной компьютерной выборки. Участие приняли 1270 человек старше 18 лет.



22 июня стало известно, что одна из причин, по которым Япония может отказаться от размещения Aegis Ashore — пандемия COVID-19. Помимо эпидемиологической ситуации, Токио придает значение вопросам того, как Вашингтон будет относиться к своим договоренностям с союзниками. Власти также придают значение экономическим и техническим проблемам, связанным с размещением. Почти половина японцев поддерживает отказ Токио от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США Aegis Ashore. Об этом свидетельствуют проведенные в стране исследования, передает РИА Новости и ЛЕНТА со ссылкой на обнародованные телеканалом NHK данные.48 процентов опрошенных высказались за решение властей. Только 29 процентов жителей страны сочли отказ от американских ПРО неправильным.Отмечается, что исследование проводилось на протяжении трех дней с помощью случайной компьютерной выборки. Участие приняли 1270 человек старше 18 лет.22 июня стало известно, что одна из причин, по которым Япония может отказаться от размещения Aegis Ashore — пандемия COVID-19. Помимо эпидемиологической ситуации, Токио придает значение вопросам того, как Вашингтон будет относиться к своим договоренностям с союзниками. Власти также придают значение экономическим и техническим проблемам, связанным с размещением. 15 июня сообщалось, что Токио может отказаться от американских комплексов ПРО. По словам главы министерства обороны страны Таро Коно, причины, прежде всего, экономические и технические. Глава министерства подчеркнул, что комплексы Aegis размещены на эсминцах морских сил Японии и останутся на них.



О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года. В 2019 году Таро Коно подтвердил это намерение японского государства. lenta.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, население, опрос, Япония, ракеты — статья прочитана 122 раза Комментарии