Нидерланды решили расследовать причастность Киева к авиакатастрофе MH17 🔊 Воспроизвести Фото: Evgeniy Maloletka / AP



Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом рассказал голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях по делу о крушении Boeing MH17 в 2014-м, передает



«Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике [то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство] (...). Спустя шесть лет после трагедии правительство Нидерландов согласилось провести расследование», — рассказал он. Адвокат подчеркнул, что результаты могут указать на причастность Киева к катастрофе с малайзийским Boeing MH17. Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом рассказал голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях по делу о крушении Boeing MH17 в 2014-м, передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.«Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике [то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство] (...). Спустя шесть лет после трагедии правительство Нидерландов согласилось провести расследование», — рассказал он. Адвокат подчеркнул, что результаты могут указать на причастность Киева к катастрофе с малайзийским Boeing MH17. Он предположил, что у Киева могли быть военно-стратегические мотивы: использовать гражданскую авиацию в качестве живого щита. «[Есть версия], согласно которой в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук". Другими словами, это могла быть самозащита»,— предположил Баудевейн ван Эйк.



Ранее голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, предложила еще раз рассмотреть версию о том, что украинские военные могли случайно сбить малайзийский Boeing MH17.



Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.



Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер. lenta.ru Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17 — статья прочитана 199 раз Комментарии