Шон Кинг: статуи Иисуса Христа надо снести как проявление «белого шовинизма» Fox News, США 🔊 Воспроизвести Активист Шон Кинг



Эпопея со сносом памятников и пересмотром культурного наследия, начавшаяся во время антирасистских протестов, продолжается. Fox News сообщает: крайний левый активист Шон Кинг заявил, что все изображения Иисуса в виде «белого европейца» надо снести, потому что это разновидность «белого шовинизма».



Крайний левый активист Шон Кинг (Shaun King) в понедельник заявил, что все изображения Иисуса в виде «белого европейца» надо снести, потому что это разновидность «белого шовинизма».



Свое мнение Кинг высказал в серии твитов на фоне масштабного вандализма против статуй и исторических памятников во время акций протеста Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны») после гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в конце прошлого месяца. Крайний левый активист Шон Кинг (Shaun King) в понедельник заявил, что все изображения Иисуса в виде «белого европейца» надо снести, потому что это разновидность «белого шовинизма».Свое мнение Кинг высказал в серии твитов на фоне масштабного вандализма против статуй и исторических памятников во время акций протеста Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны») после гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в конце прошлого месяца. Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.



They are a form of white supremacy.



Always have been.



In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?



EGYPT!



Not Denmark.



Tear them down. — Shaun King (@shaunking) June 22, 2020



​«Да, я считаю, что статуи белого европейца, якобы Иисуса, тоже надо убрать. Все это — разновидность белого шовинизма. И так было всегда. В Библии, когда семья Иисуса захотела спрятаться и стать незаметной, угадайте, куда они отправились? В Египет! А не в Данию. Снести их!», — твитнул Кинг.



Вслед за этим Кинг написал, что «белый Иисус — ложь» и назвал его «инструментом превосходства белых», благодаря которому христианство стало «оружием угнетения». Он добавил, что белые бы никогда не приняли религию от «коричневого».



После этого Кинг высказался за удаление всех изображений «белого Иисуса, его матери-европейки и их белых друзей» — включая фрески и витражи.



Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.



They are a form of white supremacy.



Always have been.



In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?



EGYPT!



Not Denmark.



Tear them down. — Shaun King (@shaunking) June 22, 2020



«Это белый шовинизм в грубой форме», — написал Кинг. «Оружие угнетения. Расистская пропаганда. Всех их надо убрать».



Реакция в «Твиттере» оказалась неоднозначной. Некоторые согласились с позицией Кинга, в то время как другие отметили, что за пределами белой Европы Иисуса принято изображать как представителя местного сообщества.



Например, в Эфиопии Иисуса изображается черным уже более полторы тысячи лет. То же касается Дальнего Востока, где Иисус изображается с азиатской внешностью.



Кинг некогда-то был ведущим голосом в движении Black Lives Matter, но потерял свои позиции, когда встали вопросы вокруг его собственного происхождения — в частности, его самого обвинили в том, что он белый и только прикидывается черным.



«Всю жизнь мне говорили, что белый человек в моем свидетельстве о рождении — не мой биологический отец и что мой настоящий отец — светлокожий черный. Мы с мамой обсуждали ее личную жизнь. Она была молода, семейная жизнь у нее не складывалась, и я ее не виню», — написал он в 2015 году на фоне обвинений в расовом обмане.



Кроме того, Кинг участвовал в неудачной президентской кампании Берни Сандерса, независимого сенатора от Вермонта, и представлял его в прошлом году на стартовом митинге в Бруклине.



Автор: Брэдфорд Бетц (Bradford Betz) для Fox News, США, перевод ​«Да, я считаю, что статуи белого европейца, якобы Иисуса, тоже надо убрать. Все это — разновидность белого шовинизма. И так было всегда. В Библии, когда семья Иисуса захотела спрятаться и стать незаметной, угадайте, куда они отправились? В Египет! А не в Данию. Снести их!», — твитнул Кинг.Вслед за этим Кинг написал, что «белый Иисус — ложь» и назвал его «инструментом превосходства белых», благодаря которому христианство стало «оружием угнетения». Он добавил, что белые бы никогда не приняли религию от «коричневого».После этого Кинг высказался за удаление всех изображений «белого Иисуса, его матери-европейки и их белых друзей» — включая фрески и витражи.«Это белый шовинизм в грубой форме», — написал Кинг. «Оружие угнетения. Расистская пропаганда. Всех их надо убрать».Реакция в «Твиттере» оказалась неоднозначной. Некоторые согласились с позицией Кинга, в то время как другие отметили, что за пределами белой Европы Иисуса принято изображать как представителя местного сообщества.Например, в Эфиопии Иисуса изображается черным уже более полторы тысячи лет. То же касается Дальнего Востока, где Иисус изображается с азиатской внешностью.Кинг некогда-то был ведущим голосом в движении Black Lives Matter, но потерял свои позиции, когда встали вопросы вокруг его собственного происхождения — в частности, его самого обвинили в том, что он белый и только прикидывается черным.«Всю жизнь мне говорили, что белый человек в моем свидетельстве о рождении — не мой биологический отец и что мой настоящий отец — светлокожий черный. Мы с мамой обсуждали ее личную жизнь. Она была молода, семейная жизнь у нее не складывалась, и я ее не виню», — написал он в 2015 году на фоне обвинений в расовом обмане.Кроме того, Кинг участвовал в неудачной президентской кампании Берни Сандерса, независимого сенатора от Вермонта, и представлял его в прошлом году на стартовом митинге в Бруклине.Автор: Брэдфорд Бетц (Bradford Betz) для Fox News, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, культура, история Ключевые слова: США, снос, Христос, памятники — статья прочитана 186 раз Комментарии