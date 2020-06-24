Главная >> Новости >> культура, в странах Балтии >> Культовая «Свадьба» О.Коршуноваса – под открытым небом Вильнюса!

Культовая «Свадьба» О.Коршуноваса – под открытым небом Вильнюса!

Сцена из спектакля. Фото Томаса Иванаускаса




Побывать на самых больших сценах театров Бельгии, Франции, Испании, Польши, России, Беларуси и театров и центров культуры почти всех городов и посёлков Литвы – всего за три с небольшим года - удалось достичь творческой группе ставшего культовым спектакля «Свадьба".

Уже в эту пятницу - 26 июня - и режиссёра Оскараса Коршуноваса, и актёров ждёт ещё один вызов: спектакль «Свадьба" будут играть под открытым небом, в Большом дворе Вильнюсского университета.

По словам режиссёра, спектакль "Свадьба" – особенно откровенный, в нём много импровизации. Исполнители каждый раз включают в него новейшие общественные и политические актуалии, поэтому он постоянно меняется. Спектакль открыт для зрителя, подчёркивает режиссёр, - так что он никогда не повторяется и каждый раз получается новым. "Так что если вам по душе эта «дионисия с салатом оливье, смело можете приходить на спектакль снова и снова", - говорит режиссёр.
У актёров спектакль под открытым небом вызывает двойственные чувства. С одной стороны, в Старом городе, во дворе, окружённом костёлами, «Свадьба" станет ещё более реалистичной свадьбой, а с другой стороны - это действительно серьёзный вызов.

Напомним, постановка «Свадьба» Б.Брехта состоится 26 июня в Большом дворе ВУ (Вильнюс, ул. Университето, 3).

Начало в 20.30.

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Оскарас Коршуновас, Большой двор Вильнюсского университета, «Свадьба»
статья прочитана 139 раз
добавлена сегодня, 24 июня, 15:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка