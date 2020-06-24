Культовая «Свадьба» О.Коршуноваса – под открытым небом Вильнюса!

Побывать на самых больших сценах театров Бельгии, Франции, Испании, Польши, России, Беларуси и театров и центров культуры почти всех городов и посёлков Литвы – всего за три с небольшим года - удалось достичь творческой группе ставшего культовым спектакля «Свадьба".
Уже в эту пятницу - 26 июня - и режиссёра Оскараса Коршуноваса, и актёров ждёт ещё один вызов: спектакль «Свадьба" будут играть под открытым небом, в Большом дворе Вильнюсского университета.
По словам режиссёра, спектакль "Свадьба" – особенно откровенный, в нём много импровизации. Исполнители каждый раз включают в него новейшие общественные и политические актуалии, поэтому он постоянно меняется. Спектакль открыт для зрителя, подчёркивает режиссёр, - так что он никогда не повторяется и каждый раз получается новым. "Так что если вам по душе эта «дионисия с салатом оливье, смело можете приходить на спектакль снова и снова", - говорит режиссёр.
У актёров спектакль под открытым небом вызывает двойственные чувства. С одной стороны, в Старом городе, во дворе, окружённом костёлами, «Свадьба" станет ещё более реалистичной свадьбой, а с другой стороны - это действительно серьёзный вызов.
Напомним, постановка «Свадьба» Б.Брехта состоится 26 июня в Большом дворе ВУ (Вильнюс, ул. Университето, 3).
Начало в 20.30.
Напомним, постановка «Свадьба» Б.Брехта состоится 26 июня в Большом дворе ВУ (Вильнюс, ул. Университето, 3).
Начало в 20.30.