«Vilnius City Opera» встречает лето 🔊 Воспроизвести Сцена из спектакля "Фауст". Фото Д.Матвеева







С огромной радостью, после длительной вынужденной паузы, коллектив «Vilnius City Operа» (VCO) объявляет даты летних спектаклей.



Спектакли, которые должны были состояться весной, - "Фауст" и "Пиковая дама" - переносятся на июль и август и снова приглашают встретиться с любимыми исполнителями, в том числе и с одним из известнейших литовских теноров – Эдгарасом Монтвидасом, который выступит в очаровавшей британскую критику роли Фауста.



VCO становится частью «Инициативы летнего сезона» (Vasaros sezono iniciatyvа) организаций классического и современного искусства Литвы, цель которой - после затяжного карантина вернуть обществу культурные мероприятия.



Спектакли VCO состоятся в одном из живописнейших уголков Вильнюса – в Большом дворе Вильнюсского университета (вход с ул. Шв. Йоно).



Все ранее приобретённые билеты на спектакли действительны, нужно внимательно ознакомиться с точными датами.



«ФАУСТ» – билеты на спектакли, которые должны были состояться: 23.04 - действительны на 26.07; 25.04 - на 27.07, 26.04 – на 28.07.



«ПИКОВАЯ ДАМА» - билеты на спектакли, намечавшиеся на 19.03, действительны 13.08; 20.03 – на 14.08; 21.03 – на 16.08; 22.03 – на 17.08.



Начало спектаклей – в 19:30.



Сцена из спектакля «ПИКОВАЯ ДАМА». Фото Д.Матвеева Спектакли, которые должны были состояться весной, - "Фауст" и "Пиковая дама" - переносятся на июль и август и снова приглашают встретиться с любимыми исполнителями, в том числе и с одним из известнейших литовских теноров – Эдгарасом Монтвидасом, который выступит в очаровавшей британскую критику роли Фауста.VCO становится частью «Инициативы летнего сезона» (Vasaros sezono iniciatyvа) организаций классического и современного искусства Литвы, цель которой - после затяжного карантина вернуть обществу культурные мероприятия.Спектакли VCO состоятся в одном из живописнейших уголков Вильнюса – в Большом дворе Вильнюсского университета (вход с ул. Шв. Йоно).Все ранее приобретённые билеты на спектакли действительны, нужно внимательно ознакомиться с точными датами.– билеты на спектакли, которые должны были состояться: 23.04 - действительны на 26.07; 25.04 - на 27.07, 26.04 – на 28.07.- билеты на спектакли, намечавшиеся на 19.03, действительны 13.08; 20.03 – на 14.08; 21.03 – на 16.08; 22.03 – на 17.08.Начало спектаклей – в 19:30. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Vilnius City Opera», "Фауст", "Пиковая дама" — статья прочитана 161 раз Комментарии