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«Vilnius City Opera» встречает лето

Сцена из спектакля "Фауст". Фото Д.Матвеева




С огромной радостью, после длительной вынужденной паузы, коллектив «Vilnius City Operа» (VCO) объявляет даты летних спектаклей.

Спектакли, которые должны были состояться весной, - "Фауст" и "Пиковая дама" - переносятся на июль и август и снова приглашают встретиться с любимыми исполнителями, в том числе и с одним из известнейших литовских теноров – Эдгарасом Монтвидасом, который выступит в очаровавшей британскую критику роли Фауста.

VCO становится частью «Инициативы летнего сезона» (Vasaros sezono iniciatyvа) организаций классического и современного искусства Литвы, цель которой - после затяжного карантина вернуть обществу культурные мероприятия.

Спектакли VCO состоятся в одном из живописнейших уголков Вильнюса – в Большом дворе Вильнюсского университета (вход с ул. Шв. Йоно).

Все ранее приобретённые билеты на спектакли действительны, нужно внимательно ознакомиться с точными датами.

«ФАУСТ» – билеты на спектакли, которые должны были состояться: 23.04 - действительны на 26.07; 25.04 - на 27.07, 26.04 – на 28.07.

«ПИКОВАЯ ДАМА» - билеты на спектакли, намечавшиеся на 19.03, действительны 13.08; 20.03 – на 14.08; 21.03 – на 16.08; 22.03 – на 17.08.

Начало спектаклей – в 19:30.

Сцена из спектакля «ПИКОВАЯ ДАМА». Фото Д.Матвеева
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Vilnius City Opera», "Фауст", "Пиковая дама"
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добавлена сегодня, 24 июня, 15:00

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