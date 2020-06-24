Фестиваль оркестров Балтийских стран 🔊 Воспроизвести







27 июня Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) пригласит на концерт "Три скрипки" Фестиваля оркестров Балтийских стран.



В Большом дворе Вильнюсского университета встретятся три лучшие скрипачки стран Балтии - Паула Шумане (Латвия), Катарина Мария Китс (Эстония), Даля Кузнецовайте (Литва) и Литовский государственный симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса.



Скрипачки исполнят композицию гения итальянского барокко Антонио Вивальди «Времена года». На концерте также прозвучат национальные произведения композиторов Балтийских стран - "Pavasario linksmybės" («Весенние забавы") Бронюса Кутавичюса, «Fratres" Арво Пярта и "Tango" Артура Маската.



Концерт «Фестиваль оркестров Балтийских стран: три скрипки» состоится 27 июня в 19 часов в Большом дворе ВУ (ул. Университето, 3; вход со стороны ул. Шв. Йоно).



Билеты можно приобрести в кассах Вильнюсского Дворца конгрессов, «Tiketa» и «Teatrai.lt».



Фото Д.Матвеева



В Большом дворе Вильнюсского университета встретятся три лучшие скрипачки стран Балтии - Паула Шумане (Латвия), Катарина Мария Китс (Эстония), Даля Кузнецовайте (Литва) и Литовский государственный симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса.Скрипачки исполнят композицию гения итальянского барокко Антонио Вивальди «Времена года». На концерте также прозвучат национальные произведения композиторов Балтийских стран - "Pavasario linksmybės" («Весенние забавы") Бронюса Кутавичюса, «Fratres" Арво Пярта и "Tango" Артура Маската.Концерт «Фестиваль оркестров Балтийских стран: три скрипки» состоится 27 июня в 19 часов в Большом дворе ВУ (ул. Университето, 3; вход со стороны ул. Шв. Йоно).Билеты можно приобрести в кассах Вильнюсского Дворца конгрессов, «Tiketa» и «Teatrai.lt». Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль оркестров Балтийских стран — статья прочитана 183 раза Комментарии