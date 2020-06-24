|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Фестиваль оркестров Балтийских стран
27 июня Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) пригласит на концерт "Три скрипки" Фестиваля оркестров Балтийских стран.
В Большом дворе Вильнюсского университета встретятся три лучшие скрипачки стран Балтии - Паула Шумане (Латвия), Катарина Мария Китс (Эстония), Даля Кузнецовайте (Литва) и Литовский государственный симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса.
Скрипачки исполнят композицию гения итальянского барокко Антонио Вивальди «Времена года». На концерте также прозвучат национальные произведения композиторов Балтийских стран - "Pavasario linksmybės" («Весенние забавы") Бронюса Кутавичюса, «Fratres" Арво Пярта и "Tango" Артура Маската.
Концерт «Фестиваль оркестров Балтийских стран: три скрипки» состоится 27 июня в 19 часов в Большом дворе ВУ (ул. Университето, 3; вход со стороны ул. Шв. Йоно).
Билеты можно приобрести в кассах Вильнюсского Дворца конгрессов, «Tiketa» и «Teatrai.lt».
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль оркестров Балтийских стран
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|