Молодая мама из Литвы стала полуфиналисткой международного фестиваля «Улыбка Вселенная 2021» 🔊 Воспроизвести Семья Марины Драповой







К сожалению, короновирус по всему миру сильно ударил по многим отраслям экономики. Одной из первой пострадавшей отраслью стал Event-рынок.



В большинстве стран мира уже снимаются ограничения и жизнь скоро вернется в к нормальному ритму.



И вот на днях организаторы пятого международного социально-значимого фестиваля красоты и творчества "Улыбка Вселенная 2021" возобновили кастинг после длительного перерыва.



Сегодня участницей полуфинала международного фестиваля "Улыбка Вселенная 2021" стала молодая мама из Литвы Марина Драпова. Ее анкета http://www.smileuniverse.info/ru/participate/2021/marinadrapova/



Кастинг будет проходить как минимум еще месяца два, поэтому у остальных мам Литвы есть шанс также попасть на этот замечательный международный проект. К сожалению, короновирус по всему миру сильно ударил по многим отраслям экономики. Одной из первой пострадавшей отраслью стал Event-рынок.В большинстве стран мира уже снимаются ограничения и жизнь скоро вернется в к нормальному ритму.И вот на днях организаторы пятого международного социально-значимого фестиваля красоты и творчества "Улыбка Вселенная 2021" возобновили кастинг после длительного перерыва.Сегодня участницей полуфинала международного фестиваля "Улыбка Вселенная 2021" стала молодая мама из Литвы Марина Драпова. Ее анкета http://www.smileuniverse.info/ru/participate/2021/marinadrapova/Кастинг будет проходить как минимум еще месяца два, поэтому у остальных мам Литвы есть шанс также попасть на этот замечательный международный проект.



Почему еще нужно участвовать? Ведь известно, что Улыбка поднимает настроение, заражает позитивом окружающих, а от этого поднимается иммунитет, соответственно, никакие болезни будут вам страшны.



Финал фестиваля планируется провести в январе-марте 2021 года в Москве, но в связи с текущей экономической и политической неопределенностью в мире он может пройти в другом городе России, стране или в онлайн формате.



Проект основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым и сегодня является самым социально-значимым международным проектом, который пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 30 стран мира почти со всех континентов. В фестивале могут принять участие молодые мамы от 23 до 45 лет из разных стран мира. Анкету можно заполнить на сайте фестиваля http://www.smileuniverse.info/ru/ Почему еще нужно участвовать? Ведь известно, что Улыбка поднимает настроение, заражает позитивом окружающих, а от этого поднимается иммунитет, соответственно, никакие болезни будут вам страшны.Финал фестиваля планируется провести в январе-марте 2021 года в Москве, но в связи с текущей экономической и политической неопределенностью в мире он может пройти в другом городе России, стране или в онлайн формате.Проект основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым и сегодня является самым социально-значимым международным проектом, который пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 30 стран мира почти со всех континентов. Инф. «Обзора» Категории: в мире, культура Ключевые слова: «Улыбка Вселенная 2021», Марина Драпова — статья прочитана 209 раз Комментарии