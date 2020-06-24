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Молодая мама из Литвы стала полуфиналисткой международного фестиваля «Улыбка Вселенная 2021»

Семья Марины Драповой




К сожалению, короновирус по всему миру сильно ударил по многим отраслям экономики. Одной из первой пострадавшей отраслью стал Event-рынок.

В большинстве стран мира уже снимаются ограничения и жизнь скоро вернется в к нормальному ритму.

И вот на днях организаторы пятого международного социально-значимого фестиваля красоты и творчества "Улыбка Вселенная 2021" возобновили кастинг после длительного перерыва.

Сегодня участницей полуфинала международного фестиваля "Улыбка Вселенная 2021" стала молодая мама из Литвы Марина Драпова. Ее анкета http://www.smileuniverse.info/ru/participate/2021/marinadrapova/

Кастинг будет проходить как минимум еще месяца два, поэтому у остальных мам Литвы есть шанс также попасть на этот замечательный международный проект.
В фестивале могут принять участие молодые мамы от 23 до 45 лет из разных стран мира. Анкету можно заполнить на сайте фестиваля http://www.smileuniverse.info/ru/

Почему еще нужно участвовать? Ведь известно, что Улыбка поднимает настроение, заражает позитивом окружающих, а от этого поднимается иммунитет, соответственно, никакие болезни будут вам страшны.

Финал фестиваля планируется провести в январе-марте 2021 года в Москве, но в связи с текущей экономической и политической неопределенностью в мире он может пройти в другом городе России, стране или в онлайн формате.

Проект основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым и сегодня является самым социально-значимым международным проектом, который пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 30 стран мира почти со всех континентов.
Инф. «Обзора»
Категории: в мире, культура
Ключевые слова: «Улыбка Вселенная 2021», Марина Драпова
статья прочитана 209 раз
добавлена сегодня, 24 июня, 12:40

Комментарии

Алдона
24 июня, 14:20
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К сожалению «коронавирус» спланированная спецоперация международной мафии аферистов.
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