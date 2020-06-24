Молодая мама из Литвы стала полуфиналисткой международного фестиваля «Улыбка Вселенная 2021»

К сожалению, короновирус по всему миру сильно ударил по многим отраслям экономики. Одной из первой пострадавшей отраслью стал Event-рынок.
В большинстве стран мира уже снимаются ограничения и жизнь скоро вернется в к нормальному ритму.
И вот на днях организаторы пятого международного социально-значимого фестиваля красоты и творчества "Улыбка Вселенная 2021" возобновили кастинг после длительного перерыва.
Сегодня участницей полуфинала международного фестиваля "Улыбка Вселенная 2021" стала молодая мама из Литвы Марина Драпова. Ее анкета http://www.smileuniverse.info/ru/participate/2021/marinadrapova/
Кастинг будет проходить как минимум еще месяца два, поэтому у остальных мам Литвы есть шанс также попасть на этот замечательный международный проект.
http://www.smileuniverse.info/ru/
Почему еще нужно участвовать? Ведь известно, что Улыбка поднимает настроение, заражает позитивом окружающих, а от этого поднимается иммунитет, соответственно, никакие болезни будут вам страшны.
Финал фестиваля планируется провести в январе-марте 2021 года в Москве, но в связи с текущей экономической и политической неопределенностью в мире он может пройти в другом городе России, стране или в онлайн формате.
Проект основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым и сегодня является самым социально-значимым международным проектом, который пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 30 стран мира почти со всех континентов.
Почему еще нужно участвовать? Ведь известно, что Улыбка поднимает настроение, заражает позитивом окружающих, а от этого поднимается иммунитет, соответственно, никакие болезни будут вам страшны.
Финал фестиваля планируется провести в январе-марте 2021 года в Москве, но в связи с текущей экономической и политической неопределенностью в мире он может пройти в другом городе России, стране или в онлайн формате.
Проект основан в 2016 году российским продюсером Леонидом Хромовым и сегодня является самым социально-значимым международным проектом, который пропагандирует моду на улыбки, доброту и семейные ценности. В фестивале с момента его основания приняли участие конкурсантки из более чем 30 стран мира почти со всех континентов.