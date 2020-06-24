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Индия объявила шпионами половину посольства Пакистана
Власти Индии вышлют половину всех сотрудников пакистанского посольства, расположенного в Нью-Дели: их объявили шпионами, сообщает Reuters и Лента со ссылкой на местные власти.
«Они участвовали в актах шпионажа и поддерживали связи с террористическими организациями», — говорится в сообщении МИД Индии. Там же дипломатическое ведомство отметило, что вернет из индийского посольства в Исламабаде такое же число своих сотрудников.
31 мая текущего года Индия уже выслала двоих предполагаемых шпионов Пакистана, в Исламабаде обвинения отвергли. За два дня до этого вооруженные силы Пакистана сбили индийский шпионский беспилотник над Кашмиром — спорным пограничным регионом, на контроль над которым претендуют обе страны.
В конце прошлого года в Кашмире произошла перестрелка между индийской и пакистанской армиями, в результате которой обе стороны потеряли по два человека.
lenta.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
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