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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Президент России Владимир Путин


Президент России Владимир Путин продолжает устраивать исторический ликбез для внешних партнеров. Вслед за напоминанием об уроках Второй мировой войны и причинах ее начала российский лидер рассказал об особенностях территориального устройства Советского Союза.

Без территориальных требований

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!» – отметил Владимир Путин.
И сейчас все гадают, к чему российский президент вспомнил эту историю. Так, украинское издание «Хвиля» уверено: «Президент России Владимир Путин заявил, что одна из поправок в Конституцию направлена на то, чтобы «подарки русского народа» не оставались у республик, которые захотят выйти из состава РФ». Эксперты, живущие не в мире майданных фантазий, считают, что слова Владимира Путина были отправлены вовне – российским соседям.

Напомним, что стран, утащивших при распаде СССР наибольшие подарки от русского народа, три. Это Белоруссия с ее восточными землями. Казахстан, северная часть после выхода страны из СССР была заселена сплошь русскими. А также Украина, которая хоть и осталась без части подарков (Крым), но все равно почти наполовину состоит из чисто русских земель. И как минимум с двумя странами из этого списка – Украиной и Белоруссией – у России сейчас проблемы, связанные с вопросами суверенитета.

Не вылезающая из состояния гражданской войны Украина обвиняет Россию в попытке аннексировать часть ее «исконной территории» (заставляя некоторых российских экспертов жалеть о том, что аннексию не совершили в 2014-м – хоть было бы за что обвинять). А в Белоруссии элементом предвыборной кампании стали сказки о том, что Кремль хочет устроить против Лукашенко майдан.

Получается, Кремль претендует на территории соседей? По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова – нет. «У России нет территориальных претензий к соседям», – отметил чиновник и добавил, что Путин лишь приводил пример системных просчетов, которых не должно быть в Конституции. Действительно, Москва ни к кому никаких требований не выдвигает и не планирует делать это в ближайшее время. Не собирается даже угрожать подобным сценарием.

В ином случае одной из утвержденных поправок стало бы предложение Богдана Беспалько о так называемой русской ирреденте, за которую агитировала значительная часть русских националистов. Речь шла о том, чтобы в Конституции был прописан пункт, позволяющий России присоединять населенные русскими части соседних государств. В Кремле от этого положения отказались как от чисто провокационного (не стоит забывать, что воссоединение с Крымом прошло без всяких особых пунктов Конституции).

Счетом на счета

Судя по всему, Владимир Путин решил включиться в историческую дискуссию, которая идет на постсоветском пространстве. Дело в том, что концепция «российской оккупации» стала историческим нарративом во многих странах постсоветского пространства. И если в 1990-е годы кому-то казалось, что эта националистическая волна – явление ситуативное (вызванное стремлением новых властей укрепить национальные государства, а также отъездом из новообразованных республик образованной интеллигенции и заменой ее на понаехавших из деревень/хуторов/кишлаков Шариковых, способных лишь кричать лозунги), то их надежды не оправдались.

Ситуативное стало постоянным – «музеи оккупации» не закрывают, а элиты постоянно рассказывают о российской оккупации в надежде на то, что Москва будет каяться и субсидировать республики в обмен на «дружбу». Апофеозом неблагодарности стала нынешняя информационная кампания в Белоруссии – о том, что Москва хочет чуть ли не вернуть республику «под плетку» и «обуть в лапти». Лукашенко и другим авторам этой кампании из его администрации должно быть совестно за такое сравнение.

Под плеткой белорусы ходили в рабстве у поляков, тогда как в Российской империи и в Советском Союзе они были, по сути, русскими. Титульной нацией. Именно поэтому Владимир Путин, видимо, решил ответить счетом на счета. Напомнить, на чьем историческом наследии живут сейчас новые независимые государства. И хочется надеяться, что в России продолжат раскрывать глаза соседей на очевидные истины.

В частности, можно напомнить, в каком состоянии входили в СССР республики той же Средней Азии – состоянии, мало чем отличающемся от современного Афганистана. Кто и как занимался индустриализацией этих республик, превращая их из патриархальных в современные, образованные урбанистические общества (ненужные, кстати, местным элитам – поэтому после развала СССР во многих из республик произошла деиндустриализация и возврат к байским традициям или казацкой вольнице).

Ну и, наконец, отметить, что вообще-то до выхода из СССР устойчивую независимую государственность примерно в нынешних границах имели, помимо России, лишь Армения, Грузия, Литва и Молдавия. Все остальные постсоветские страны были лишь территориями, населенными разными народами и собранными в государства Лениным и Сталиным.

Сейчас, конечно, наши соседи отказываются это признавать, вместо этого придумывая свою историю государственности и ведя ее от Тимура, Саманидов и черноморских копателей. Любое напоминание о том, кем эти страны были до вхождения в состав России или СССР, вызывает агрессию – иногда весьма конфузную. Например, когда Путин сказал, что у казахов не было государственности до Нурсултана Назарбаева, в Казахстане поднялась волна недовольства – хотя российский президент лишь процитировал самого Назарбаева.

Никто не требует от наших соседей какую-то компенсацию за цивилизаторскую роль России. И тем более никто не собирается пересматривать существующие границы. От российских соседей требуется лишь не проявлять неблагодарность к Москве, которая кормила, обучала и защищала их столько веков. И которая (если взять некоторые республики) продолжает делать это вплоть до сегодняшнего дня.

Автор: Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ для издания ВЗГЛЯД
vz.ru
Категории: в мире, история, политика
Ключевые слова: война, США, Путин, история, статья
География: Россия
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добавлена сегодня, 24 июня, 10:00

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