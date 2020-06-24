Благотворное влияние инноваций 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсе завершается строительство участка улицы Юстинишкю, протянувшегося через сянюнии Пашилайчяй, Юстинишкес и Виршулишкес - от остановки Пумпену до перекрёстка с улицей Ригос.



К концу июня здесь, на участке длиной более полукилометра, будут уложены новое асфальтовое покрытие, установлены дорожные бордюры и обновлена разметка. На ремонт улицы Юстинишкю столичнй муниципалитет выделил около 200 тыс. евро.



«В прошлом году был приведён в порядок участок улицы Юстинишкю протяженностью почти 1 км, была проложена новая велодорожка между проспектом Лайсвес и улицей Ригос. Скоро будет отремонтирован ещё один участок. Мы работаем быстро, соединяя велосипедные дорожки и обновляя самые важные соединения в городе. Во время работ мы стараемся создавать как можно меньше неудобств для участников дорожного движения, поэтому ремонтные работы на улицах также проводятся и по ночам», - говорит заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас. К концу июня здесь, на участке длиной более полукилометра, будут уложены новое асфальтовое покрытие, установлены дорожные бордюры и обновлена разметка. На ремонт улицы Юстинишкю столичнй муниципалитет выделил около 200 тыс. евро.«В прошлом году был приведён в порядок участок улицы Юстинишкю протяженностью почти 1 км, была проложена новая велодорожка между проспектом Лайсвес и улицей Ригос. Скоро будет отремонтирован ещё один участок. Мы работаем быстро, соединяя велосипедные дорожки и обновляя самые важные соединения в городе. Во время работ мы стараемся создавать как можно меньше неудобств для участников дорожного движения, поэтому ремонтные работы на улицах также проводятся и по ночам», - говорит заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас.



При обновлении столичных улиц город постоянно ищет более эффективные решения. В этом году, например, на помощь приходили специалисты из Дорожного научно-исследовательского института Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, которые весной провели тщательные исследования дорожного покрытия. После этого с помощью специальных датчиков оценивалась толщина дорожного покрытия, объёмы транспортных потоков и несущая способность конструкций.



По словам Аудрюса Вайткуса, директора Научно-исследовательского института дорожного движения, в последнее десятилетие наибольшее беспокойство вызывали трещины и провалы на улицах столицы, ремонт которых без удаления всех слоёв асфальта был лишь краткосрочным решением.











«На обновляемом ныне участке улицы Юстинишкю использовались стекловолоконные сетки для армирования асфальта и специальный абсорбирующий слой, придающий асфальту бОльшую прочность. Выполненные научные лабораторные исследования показывают, что эти решения будут эффективными, и уже через несколько лет можно будет сделать важные выводы о наиболее рациональном варианте. Применение этой технологии для ремонта уличного покрытия в других частях города также в будущем значительно сократит затраты», - говорит А. Вайткус.











В последнее время в микрорайоне Юстинишкес произошло немало положительных изменений: обновлён участок от проспекта Лайсвес до улицы Шешуолю, между улицей Ригос и проспектом Лайсвес проложена новая велосипедная дорожка протяженностью 2 км, а рядом с ней - тротуар.



В Юстинишкесе были также обновлены общественные пространства между улицами Ригос, Тайкос, Юстинишкю и между улицами Лужю, Тайкос, Ригос, Юстинишкю. В скверах появилось новое покрытие, приведены в порядок лестницы и освещение, установлены скамейки и высажены зелёные насаждения.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления







После обустройства улицы Юстинишкю наибольшую пользу и удобство сразу почувствуют около 20 тысяч жителей Вильнюса, которые ежедневно приезжают в центр города из районов Пашилайчяй и Юстинишкес.При обновлении столичных улиц город постоянно ищет более эффективные решения. В этом году, например, на помощь приходили специалисты из Дорожного научно-исследовательского института Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, которые весной провели тщательные исследования дорожного покрытия. После этого с помощью специальных датчиков оценивалась толщина дорожного покрытия, объёмы транспортных потоков и несущая способность конструкций.По словам Аудрюса Вайткуса, директора Научно-исследовательского института дорожного движения, в последнее десятилетие наибольшее беспокойство вызывали трещины и провалы на улицах столицы, ремонт которых без удаления всех слоёв асфальта был лишь краткосрочным решением.«На обновляемом ныне участке улицы Юстинишкю использовались стекловолоконные сетки для армирования асфальта и специальный абсорбирующий слой, придающий асфальту бОльшую прочность. Выполненные научные лабораторные исследования показывают, что эти решения будут эффективными, и уже через несколько лет можно будет сделать важные выводы о наиболее рациональном варианте. Применение этой технологии для ремонта уличного покрытия в других частях города также в будущем значительно сократит затраты», - говорит А. Вайткус.В последнее время в микрорайоне Юстинишкес произошло немало положительных изменений: обновлён участок от проспекта Лайсвес до улицы Шешуолю, между улицей Ригос и проспектом Лайсвес проложена новая велосипедная дорожка протяженностью 2 км, а рядом с ней - тротуар.В Юстинишкесе были также обновлены общественные пространства между улицами Ригос, Тайкос, Юстинишкю и между улицами Лужю, Тайкос, Ригос, Юстинишкю. В скверах появилось новое покрытие, приведены в порядок лестницы и освещение, установлены скамейки и высажены зелёные насаждения. Инф. «Обзора» Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: улица, Юстинишкес, покрытие, асфальт — статья прочитана 177 раз Комментарии