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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сейм: в этом году ННМ в Литве увеличивается до 400 евро
Сейм на 50 евро до 400 евро увеличил необлагаемый налогом минимум (ННМ). Он будет применяться ко всем полученным в текущем году доходам от трудовых отношений. Для этого понадобиться 84 млн евро.
Сейм во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге о более скором увеличении ННМ: за проголосовало 111, один воздержался.
По мнению главы страны, увеличение ННМ увеличит доходы малоимущих.
Ранее планировалось увеличивать ННМ до 400 евро с 2021 года.
Сейм не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря.
Категории: экономика
География: Литва
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