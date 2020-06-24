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Сейм: в этом году ННМ в Литве увеличивается до 400 евро



Сейм на 50 евро до 400 евро увеличил необлагаемый налогом минимум (ННМ). Он будет применяться ко всем полученным в текущем году доходам от трудовых отношений. Для этого понадобиться 84 млн евро.

Сейм во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге о более скором увеличении ННМ: за проголосовало 111, один воздержался.

По мнению главы страны, увеличение ННМ увеличит доходы малоимущих.

Ранее планировалось увеличивать ННМ до 400 евро с 2021 года.

Сейм не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: бюджет, налоги, сбор
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 июня, 09:30

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