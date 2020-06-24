Сейм: в этом году ННМ в Литве увеличивается до 400 евро 🔊 Воспроизвести



Сейм на 50 евро до 400 евро увеличил необлагаемый налогом минимум (ННМ). Он будет применяться ко всем полученным в текущем году доходам от трудовых отношений. Для этого понадобиться 84 млн евро.



Сейм во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге о более скором увеличении ННМ: за проголосовало 111, один воздержался.



По мнению главы страны, увеличение ННМ увеличит доходы малоимущих.



Ранее планировалось увеличивать ННМ до 400 евро с 2021 года.



Сейм не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря. Сейм на 50 евро до 400 евро увеличил необлагаемый налогом минимум (ННМ). Он будет применяться ко всем полученным в текущем году доходам от трудовых отношений. Для этого понадобиться 84 млн евро.Сейм во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге о более скором увеличении ННМ: за проголосовало 111, один воздержался.По мнению главы страны, увеличение ННМ увеличит доходы малоимущих.Ранее планировалось увеличивать ННМ до 400 евро с 2021 года.Сейм не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря. BNS Категории: экономика Ключевые слова: бюджет, налоги, сбор География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии