МВД Литвы возместит ущерб близким девушки, убитой в деревне Дембава 🔊 Воспроизвести © DELFI / Paulius Garkauskas



Министерство внутренних дел Литвы обещает выплатить близким девушки, которую сожгли в багажнике автомобиля в деревне Дембава, присужденный судом нематериальный ущерб в размере четверти миллиона евро, сообщила советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.



"Мы оцениваем положительно, если есть решение о выплате компенсации, то и будет выплачено (...) Такое решение является верным, и мы, как госведомство, понимаем и сочувствуем этим людям, которые пострадали и не планируем обжаловать или как-то опротестовывать", - заявила во вторник BNS советник министра внутренних дел.



Во вторник новостной портал delfi.lt сообщил, что Верховный административный суд Литвы окончательным и не подлежащим обжалованию решением постановил, что Единый центр помощи (ЕЦП), Служба регулирования в области коммуникаций и Министерство внутренних дел солидарно должны возместить причиненный жестоко убитой девушке ущерб в размере 250 тыс. евро. Министерство внутренних дел Литвы обещает выплатить близким девушки, которую сожгли в багажнике автомобиля в деревне Дембава, присужденный судом нематериальный ущерб в размере четверти миллиона евро, сообщила советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович."Мы оцениваем положительно, если есть решение о выплате компенсации, то и будет выплачено (...) Такое решение является верным, и мы, как госведомство, понимаем и сочувствуем этим людям, которые пострадали и не планируем обжаловать или как-то опротестовывать", - заявила во вторник BNS советник министра внутренних дел.Во вторник новостной портал delfi.lt сообщил, что Верховный административный суд Литвы окончательным и не подлежащим обжалованию решением постановил, что Единый центр помощи (ЕЦП), Служба регулирования в области коммуникаций и Министерство внутренних дел солидарно должны возместить причиненный жестоко убитой девушке ущерб в размере 250 тыс. евро. Суд констатировал, что государственные ведомства не выполнили предусмотренных в правовых актах действий, которые позволили бы определить местоположение звонившей в ЕЦП девушки и так избежать трагедии.



Кроме того, данное решение утверждает положение о том, что ущерб от преступных действий или бездействия можно присудить и после смерти.



Портал delfi.lt сообщает, что ущерб убитой девушки унаследовала ее мать.



Семнадцатилетняя девушка была убита утром 21 сентября 2013 года. В ходе досудебного расследования выяснилось, что Юлюс Якубайтис и Дейвидас Антанайтис, одурманенные алкоголем, а также психотропными и наркотическими веществами, увидев девушку, которая ждала автобуса на остановке, силой усадили ее в машину. Позже девушка подверглась сексуальному насилию, и с целью сокрытия преступления обвиняемые жертву вскоре убили, а затем заживо сожгли в багажнике ​​автомобиля.



Ю.Якубайтис и Д.Антанайтис приговорены к пожизненному заключению.



Похищенная и запертая в багажнике автомобиля девушка 10 раз, больше часа, звонила в Единый центр помощи (ЕЦП) надеясь на помощь, но не дождалась ее, как и возможности на спасение. BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: компенсация, убийство, семья, Единый центр помощи, девушка География: Литва — статья прочитана 501 раз Комментарии