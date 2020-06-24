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«Индийские каникулы»





От Вильнюса до Индии – более пяти тысяч километров, но в минувшие выходные это расстояние сократилось до минимума: от дома жителей литовской столицы до центра города.

В пятницу на прошлой неделе занятиями йогой, индийскими танцами и музыкой в Вильнюсе стартовали «Индийские каникулы», продолжавшиеся до воскресного вечера.

Поскольку время путешествий в далёкие края из коронавирусных ограничений ещё не наступило, индийские ароматы и своеобразие индийской кухни сами наведались в Вильнюс, став частью большой программы.

Так, в последний день «Индийских каникул», в воскресенье, можно было начать с индийской йоги в 11 часов утра в Саду бернардинцев, а продолжить его, раскрасив мандалу и превратившись в Ганешу, бога индийской мудрости.
Для маленьких «отпускников» были приготовлены индийские сказки, проводились образовательные мероприятия.

Сквер Константинаса Сирвидаса был важной частью «Индийских каникул», здесь рассказывали о путешествиях по Индии, читались лекции о явлениях, неотделимых от этой страны – о йоге, санскрите и Болливуде.

На очереди – новые путешествия, которые можно совершать, не покидая Вильнюс. Подробнее о них - на сайте www.atostogosvilniuje.lt.

Фото- и видеорепортажи с Дней Индии подготовлены Владимиром Клоповским, «Обзор».

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Дни Индии, «Индийские каникулы»
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добавлена сегодня, 24 июня, 11:20

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