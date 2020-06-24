В пятницу на прошлой неделе занятиями йогой, индийскими танцами и музыкой в Вильнюсе стартовали «Индийские каникулы», продолжавшиеся до воскресного вечера.Поскольку время путешествий в далёкие края из коронавирусных ограничений ещё не наступило, индийские ароматы и своеобразие индийской кухни сами наведались в Вильнюс, став частью большой программы.Так, в последний день «Индийских каникул», в воскресенье, можно было начать с индийской йоги в 11 часов утра в Саду бернардинцев, а продолжить его, раскрасив мандалу и превратившись в Ганешу, бога индийской мудрости.