Открывая второе столетие

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Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) представляет самые яркие акценты будущего сезона: зрители увидят четыре крупные премьеры, два спектакля, возвращающиеся после длительного перерыва, и гала-концерты двух всемирно известных сопрано.



Сезон на месяц раньше обычного ЛНТОБ начнёт с отложенных из-за карантина премьер: уже 12, 13 и 14 августа публика увидит новую постановку балета А.Адана "Жизель", а 25 и 27 августа – впервые поставленную в Литве оперу Г.Доницетти "Анна Болейн".



Столетию первой профессиональной оперной премьере в Литве будет посвящена новая постановка "Травиаты" Дж.Верди, которую зрители увидят уже 4 и 5 декабря, а также в последние вечера уходящего 2020 года (29 и 31 декабря). Публику ждёт традиционная, особенно эстетичная визуально, но вместе с тем изобилующая современными акцентами «Травиата». Музыкальный руководитель этой постановки, гл. дирижёр ЛНОБТ Ричардас Шумила с радостью отметил, что партию Альфреда на премьере исполнит всемирно известный литовский тенор Эдгарас Монтвидас, ярких исполнительниц роли Вилетты будет несколько. Столетию первой профессиональной оперной премьере в Литве будет посвящена новая постановка "Травиаты" Дж.Верди, которую зрители увидят уже 4 и 5 декабря, а также в последние вечера уходящего 2020 года (29 и 31 декабря). Публику ждёт традиционная, особенно эстетичная визуально, но вместе с тем изобилующая современными акцентами «Травиата». Музыкальный руководитель этой постановки, гл. дирижёр ЛНОБТ Ричардас Шумила с радостью отметил, что партию Альфреда на премьере исполнит всемирно известный литовский тенор Эдгарас Монтвидас, ярких исполнительниц роли Вилетты будет несколько.











25, 26 и 27 марта 2021 года поклонников балета ждёт двойная премьера: свои новые одноактные спектакли представят покинувший пост руководителя балетной труппы ЛНТОБ балетмейстер Кшиштоф Пастор и вскоре заступающий на этот пост (?перенимающий его обязанности) Мартинас Римейкис. Последнего на новую хореографическую работу вдохновила знаменитая "Весна священная" Игоря Стравинского, а К.Пастора - "Ясная ночь" Арнольда Шёнберга.



Зрители получат возможность посмотреть оперные спектакли "Эрнани" Дж.Верди и "Иудейка» Ж.Ф.Галеви. Интересно, что режиссёр Гюнтер Кремер обещает вунести занчительные поправки в свою постановку «Иудейки": на них известного мастера оперной сцены также вдохновила охватившая весь мир пандемия.











13 января 2021 г. – в День защитников свободы - в театре прозвучит любимый меломанами "Реквием" Дж.Верди.



А ещё в этом году слушателей ждут два гала-концерта: 18 сентября 2020 г. на сцене ЛНТОБ будет петь снискавшая за последние годы почти все важные оперные награды мира сопрано Асмик Григорян, а 20 декабря - уроженка Висагинаса, ныне стремительно делающая международную карьеру русская солистка Ольга Перетятько (сопрано).



«Хочу сказать, что раньше в театре первенство отдавалось концертам известных зарубежных оркестров, а мы стремимся представить публике лучших оперных солистов мира. Поскольку я убеждён, что оперное искусство не может существовать без хороших голосов: если нет хороших солистов, не будет и настоящей оперы. А литовская публика, несомненно, заслужила слушать самых знаменитых певцов мира", - подчеркнул генеральный директор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас.











23 сентября 2020 года в театре состоится финал конкурса певцов им. Виргилиюса Норейки, на котором выступят лучше всех преодолевшие первые туры конкурса перспективные солисты – будущее оперного жанра. Как отметил Й.Сакалаускас, накануне этого концерта - 22 сентября, в день, когда профессору В.Норейке исполнилось бы 85 лет, на балконе театра будет торжественно открыт мемориальный бюст певца.



В кассах ЛНТОБ и в интернет-системе продажи билетов уже можно приобрести билеты и абонементы на спектакли и концерты предстоящего сезона.



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



По словам, маэстро, в спектаклях будущего сезона услышим не только Э.Монтвидаса, но и Асмик Григорян, Юстину Грингите, Костаса Сморигинаса. Кроме того, уже второй сезон подряд театру удаётся вернуть на сцену ЛНТОБ самых ярких и талантливых литовских исполнителей, в будущем ожидаются выступления и Аушрине Стундите, а также Виолетты Урманы.25, 26 и 27 марта 2021 года поклонников балета ждёт двойная премьера: свои новые одноактные спектакли представят покинувший пост руководителя балетной труппы ЛНТОБ балетмейстер Кшиштоф Пастор и вскоре заступающий на этот пост (?перенимающий его обязанности) Мартинас Римейкис. Последнего на новую хореографическую работу вдохновила знаменитая "Весна священная" Игоря Стравинского, а К.Пастора - "Ясная ночь" Арнольда Шёнберга.Зрители получат возможность посмотреть оперные спектакли "Эрнани" Дж.Верди и "Иудейка» Ж.Ф.Галеви. Интересно, что режиссёр Гюнтер Кремер обещает вунести занчительные поправки в свою постановку «Иудейки": на них известного мастера оперной сцены также вдохновила охватившая весь мир пандемия.13 января 2021 г. – в День защитников свободы - в театре прозвучит любимый меломанами "Реквием" Дж.Верди.А ещё в этом году слушателей ждут два гала-концерта: 18 сентября 2020 г. на сцене ЛНТОБ будет петь снискавшая за последние годы почти все важные оперные награды мира сопрано Асмик Григорян, а 20 декабря - уроженка Висагинаса, ныне стремительно делающая международную карьеру русская солистка Ольга Перетятько (сопрано).«Хочу сказать, что раньше в театре первенство отдавалось концертам известных зарубежных оркестров, а мы стремимся представить публике лучших оперных солистов мира. Поскольку я убеждён, что оперное искусство не может существовать без хороших голосов: если нет хороших солистов, не будет и настоящей оперы. А литовская публика, несомненно, заслужила слушать самых знаменитых певцов мира", - подчеркнул генеральный директор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас.23 сентября 2020 года в театре состоится финал конкурса певцов им. Виргилиюса Норейки, на котором выступят лучше всех преодолевшие первые туры конкурса перспективные солисты – будущее оперного жанра. Как отметил Й.Сакалаускас, накануне этого концерта - 22 сентября, в день, когда профессору В.Норейке исполнилось бы 85 лет, на балконе театра будет торжественно открыт мемориальный бюст певца.В кассах ЛНТОБ и в интернет-системе продажи билетов уже можно приобрести билеты и абонементы на спектакли и концерты предстоящего сезона. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: ЛНТОБ, Литовский Национальный театр оперы и балета — статья прочитана 114 раз Комментарии