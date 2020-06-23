Во время карантина из-за коронавируса в Литве смертность выросла на 10% 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Литовские консерваторы (фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) обратились в минздрав и другие профильные учреждения с просьбой предоставить детализированную статистику смертей в Литве с середины марта до середины июля, сообщает



Поводом стали предварительные данные о смертности, согласно которым, за время трёхмесячного карантина смертность в Литве увеличилась на 10%. Умерло на 400 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом от COVID-19 в Литве к сегодняшнему дню скончалось 76 человек.



Напомним, что в Литве три месяца вся медицина фактически работала на борьбу с коронавирусом. Не проводились плановые операции и процедуры, поликлиники не принимали пациентов. Литовские консерваторы (фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) обратились в минздрав и другие профильные учреждения с просьбой предоставить детализированную статистику смертей в Литве с середины марта до середины июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM Поводом стали предварительные данные о смертности, согласно которым, за время трёхмесячного карантина смертность в Литве увеличилась на 10%. Умерло на 400 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом от COVID-19 в Литве к сегодняшнему дню скончалось 76 человек.Напомним, что в Литве три месяца вся медицина фактически работала на борьбу с коронавирусом. Не проводились плановые операции и процедуры, поликлиники не принимали пациентов. ИА “Regnum” Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, карантин, коронавирус — статья прочитана 200 раз Комментарии