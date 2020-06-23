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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Во время карантина из-за коронавируса в Литве смертность выросла на 10%
Литовские консерваторы (фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) обратились в минздрав и другие профильные учреждения с просьбой предоставить детализированную статистику смертей в Литве с середины марта до середины июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поводом стали предварительные данные о смертности, согласно которым, за время трёхмесячного карантина смертность в Литве увеличилась на 10%. Умерло на 400 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом от COVID-19 в Литве к сегодняшнему дню скончалось 76 человек.
Напомним, что в Литве три месяца вся медицина фактически работала на борьбу с коронавирусом. Не проводились плановые операции и процедуры, поликлиники не принимали пациентов.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, смертность, карантин, коронавирус
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