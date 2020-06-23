Чёрное утро июня 🔊 Воспроизвести







22 июня в Литве прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. В 4 часа утра в Вильнюсе, на Антакальнисском кладбище, представители посольства Российской Федерации в Литве – советник посланник Сергей Владимирович Рябоконь, Илшат Радиевич Миндибаев, соотечественники – президент ассоциации «Забытые солдаты» Виктор Орлов, молодёжь зажгли свечи у мемориала погибшим советским воинам.



Памятные мероприятия продолжались и днём. В 10 часов на Антакальнисском кладбище стали собираться представители общественности. Венки к мемориалу советским воинам-освободителям возложили: от посольства Российской Федерации в Литве – советник-посланник Сергей Владимирович Рябоконь и врио заведующего консульским отделом Алексей Анатольевич Воробьев, от посольства Республики Беларусь в Литве - атташе по вопросам обороны Юрий Викторович Харин и помощник атташе по вопросам обороны Алексей Александрович Бужан. Памятные мероприятия продолжались и днём. В 10 часов на Антакальнисском кладбище стали собираться представители общественности. Венки к мемориалу советским воинам-освободителям возложили: от посольства Российской Федерации в Литве – советник-посланник Сергей Владимирович Рябоконь и врио заведующего консульским отделом Алексей Анатольевич Воробьев, от посольства Республики Беларусь в Литве - атташе по вопросам обороны Юрий Викторович Харин и помощник атташе по вопросам обороны Алексей Александрович Бужан. На церемонии возложения цветов и венков присутствовала делегация ВВКУРЭ под руководством Виктора Бондаренко и другие общественные деятели движения российских соотечественников в Литве.



Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Литве Александр Иванович Удальцов в этот день в Кудиркос Науместис возложил венок на захоронении советских воинов и почтил память советских пограничников, принявших первыми вероломный удар врага. На встрече с ветеранами-фронтовиками и узниками фашистских концлагерей А.Удальцов вручил им памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».







В этот же день в Каунасе Сергей Владимирович Рябоконь возложил венок к могилам советским военнопленным, погибшим в застенках VI форта, и вручил памятную медаль ветеранам-фронтовикам, малолетним узникам фашистских концлагерей.



А в Вильнюсе, в помещении Ассоциации жертв нацизма, с ветеранами фронтовиками и малолетними узниками фашистских концлагерей встретился советник посольства Российской Федерации в Литве Илшат Радиевич Миндибаев и помощник атташе по вопросам обороны посольства Республики Беларусь в Литве Алексей Александрович Бужан.







И.Миндибаев вручил памятную медаль, а А.Бужан передал участникам встречи именные поздравления Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с 75-летием Великой Победы.



Фронтовики и малолетние узники, насильно вывезенные вместе с родителями из родных мест Белоруссии, поделились своими воспоминаниями и переживаниями. На прощание гостям организаторы встречи подарили сборник статей и своих воспоминаний «Воины-освободители».



Вайгутис СТАНЧИКАС,



специально для «Обзора»



Фото Владимира Клоповского, "Обзор" Категории: в странах Балтии, общество, история Ключевые слова: Литва, война, великая отечественная война, 22 июня — статья прочитана 173 раза Комментарии