В Клайпеде - престольный праздник /добавлено видео/

Во время Божественной литургии попеременно пели два хора: хор храма Всех русских святых под руководством регента Ксении Роенко и хор Покрово-Никольского храма, регент Анна Тимонина-Мицкявичене.Храмовая икона была украшена цветами. Кстати, в Литве нет больше храмов, посвящённых Всем русским святым.Да и сама история возникновения храма необычна – это здание бывшей лютеранской кирхи. Полгода ушло на то, чтобы приспособить здание для проведения богослужений. И первая православная божественная литургия состоялась в клайпедском храме Всех русских святых 28 декабря 1947 года.

На престольном празднике 2020 года в Клайпеде среди многочисленных почётных гостей были мэр города Витаутас Грубляускас, Генеральный консул РФ в Клайпеде Александр Грачёв, Почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, благодетели прихода Всех русских святых (настоятель архимандрит Амвросий), прихожане храмов Латвии и другие гости.После литургии на уютной лужайке во внутреннем дворике храма прошёл большой объединяющий праздничный концерт, подготовленный прихожанами всех храмов города, выступили и приглашённые творческие коллективы города-порта.Прозвучали, в том числе, русские и литовские народные песни. А закончился концерт большим общим хороводом, аналогичный тому, что водили наши предки на Святой Руси.Очень душевно и эмоционально концерт провёл диакон каунасского Благовещенского собора Константин Панкрашов.В заключение владыка тепло и радушно поблагодарил устроителей праздника и пожелал благополучия и здоровья всем присутствующим.