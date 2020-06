На средства для борьбы с пандемией потрачено 84, 4 млн евро – Служба публичных закупок Литвы

При покупке средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом, в Литве было потрачено 84,4 млн евро, почти половину этой суммы потратил Центр экстремальных ситуаций в сфере здоровья Министерства здравоохранения.



Такие данные во вторник опубликовала Служба публичных закупок (СПЗ), которая провела мониторинг договоров закупок, связанных с COVID-19.



По данным анализа, закупки осуществили 288 учреждений, они заключили 1 тыс. 241 договор о закупках с различными 342 поставщиками.



При этом 80% стоимости всех закупок пришлось на десять закупавших из 288, а 10 крупнейших договоров составили почти половину – 48,9% – стоимости всех 1 тыс. 241 договора.



Вторым крупнейшим покупателем была администрация Вильнюсского городского самоуправления, заключившее 32 договора и потратившее 10,9 млн евро.



Далее следует Агентство оборонных ресурсов и Вильнюсская клиника "Сантарос", однако стоимость их закупок значительно ниже и достигает суммы более 3 млн евро.



"Хотя большая часть договоров (по количеству) была заключена с литовскими поставщиками (98%), стоимость договоров с иностранными поставщиками составила около 45% всех заключенных договоров", – говорится в обозрении СПЗ.



33% договоров о защитных средствах заключены с китайской компанией Harbin Shangyang Trading Co., Ltd.



На втором месте находится ЗАО Essmedi, заключившее 5,1% договоров, третье – Jiangsu Sainty Machinery Imp&Exp Co. Ltd, на которую пришлось 4,1% договоров.



По информации СПЗ, в целом за анализируемый период для приобретения средств борьбы с COVID-19 были составлены договора с поставщиками из 12 зарубежных стран. Большинство из них – с китайскими компаниями, а также с компаниями из Израиля, Соединенного Королевства и Швеции.



Китайские компании среди иностранных поставщиков составили 79,2%, однако на них пришлось 95,8% стоимости закупок.