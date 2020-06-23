Глава КИД сейма Литвы обратился к коллеге в Германии в связи с искажением истории 🔊 Воспроизвести



Председатель Комитета по иностранным дела (КИД) литовского парламента, социал-трудовик Юозас Бернатонис обратился с письмом к коллеге в Германии, стремясь обратить внимание на намерения Госдумы Российской Федерации исказить историю.



"Хотелось бы, чтобы была соответствующая и как можно более широкая реакция в Европе. Поскольку немцы аналогично осудили Пакт Молотова-Риббентропа, как в свое время и Советский Союз, мы обращаем внимание на то, что сейчас делают россияне", – сказал BNS Ю. Бернатонис.



В письме главе КИД германского Бундестага Норберту Рёттегену сообщается о принятой сеймом Литвы резолюции, которая строго осуждает попытки покуситься на основания современной цивилизации и международного права, предпринимаемые в Госдуме РФ. Председатель Комитета по иностранным дела (КИД) литовского парламента, социал-трудовик Юозас Бернатонис обратился с письмом к коллеге в Германии, стремясь обратить внимание на намерения Госдумы Российской Федерации исказить историю."Хотелось бы, чтобы была соответствующая и как можно более широкая реакция в Европе. Поскольку немцы аналогично осудили Пакт Молотова-Риббентропа, как в свое время и Советский Союз, мы обращаем внимание на то, что сейчас делают россияне", – сказал BNS Ю. Бернатонис.В письме главе КИД германского Бундестага Норберту Рёттегену сообщается о принятой сеймом Литвы резолюции, которая строго осуждает попытки покуситься на основания современной цивилизации и международного права, предпринимаемые в Госдуме РФ. "В резолюции также подчеркивается, что такими системными действиями исторического ревизионизма Государственная Дума Российской Федерации стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию Российской Федерации в отношении соседних государств, ставит под сомнения сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях "ближнего зарубежья", "русского мира", "защиты соотечественников", поощряет недоверие между обществами Западных страны, пытаясь расколоть ЕС и НАТО", – говорится в письме.



В парламенте России зарегистрирована инициатива отзыва осуждения пакта Молотова-Риббентропа, принятого тридцать лет назад, в 1989 году.



Ю. Бернатонис отмечает, что таким образом Госдума хочет совершить "отрицание их международных преступлений, совершенных во время заключения и реализации секретных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа, заключенного в 1939 году, что "реабилитирует, как советский, так и нацистский тоталитарные режимы".



Он призвал немецких депутатов не оставаться безучастными к "попыткам Госдумы реабилитировать сотрудничество советско-нацистских тоталитарных режимов и переписать историю Европы".



23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.



В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы. BNS Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: Германия, Россия, война, история, память — статья прочитана 181 раз Комментарии