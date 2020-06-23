Немного поздно размахивать мечами по поводу БелАЭС – глава МИД Литвы /дополнено/

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Размахивать мечами по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце несколько поздно, хотя может и производит впечатление, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



Глава литовской дипломатии также утверждает, что на эту тему сложно сплотить международную поддержку, и не драматизирует расхождение позиций в вопросе БелАЭС с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом.



"Было много общения (с другими государствами), но, поскольку есть различные интересы, а некоторые оппонирующие стороны пытаются представить это не как чисто техническую проблему безопасности, а как политическую, они утверждают, что это придумано искусственно", – сказал во вторник Л. Линкявичюс в интервью радиостанции Lietuvos radijas.



Министр также сказал, что противостояние внутри ослабляет позицию Литвы. Размахивать мечами по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце несколько поздно, хотя может и производит впечатление, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.Глава литовской дипломатии также утверждает, что на эту тему сложно сплотить международную поддержку, и не драматизирует расхождение позиций в вопросе БелАЭС с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом."Было много общения (с другими государствами), но, поскольку есть различные интересы, а некоторые оппонирующие стороны пытаются представить это не как чисто техническую проблему безопасности, а как политическую, они утверждают, что это придумано искусственно", – сказал во вторник Л. Линкявичюс в интервью радиостанции Lietuvos radijas.Министр также сказал, что противостояние внутри ослабляет позицию Литвы. "Правда заключается в том, что часто, когда нужно сплотиться, мы бываем расколотыми, иногда бросаем обвинения, зачастую и не взвешенные, конечно, это ослабляет нашу позицию, и мы должны вместе поднимать вопросы как в международном пространстве, так и в общении со сложным соседом, что не так уж и просто", – сказал министр.



В связи с расхождением позиций с министром энергетики Ж. Вайчюнасом глава МИД заявил, что в правительстве по многим вопросам идут дискуссии, только не все они предаются гласности.



"Я думаю, что нормально, что есть разнообразие мнений, особенно по такому сложному вопросу, так что я не драматизирую ситуацию, все же в итоге мы принимаем решение", – сказал Л. Линкявичюс.



Министр иностранных дел ранее выказал критику в адрес компромиссного варианта, предложенного Жигимантасом Вайчюнасом, по которому Латвия и Эстония не берут обязательство не закупать электроэнергию с БелАЭС, но поддерживают такие намерения Литвы.



Ж. Вайчюнас утверждает, что достигнутый сейчас проект соглашения, который предусматривает систему гарантий происхождения и налоги на импорт электроэнергии, но не обязывает Латвию не покупать электроэнергию, является уже достаточным для реализации принятого в Литве так называемого "антиостровецкого" закона.



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Вариант соглашения с Латвией и Эстонией об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, предложенный министром энергетики, является хорошим, но его следует усовершенствовать, утверждает президентский советник Аста Скайсгирите.



"То, что согласовал министр Жигимантас Вайчюнас хорошо, однако это недостаточно хорошо, чтобы пойти по этому пути до конца. Поэтому переговоры продолжаются. И президент очень четко сказал, что следует далее вести переговоры и с латышами, кстати, и с эстонцами также, по непокупке электроэнергии, однако и по синхронизации, ведь эти проекты идут тесно рядом", – сказала в интервью радиостанции Ziniu radijas глава группы советников по внешней политике А. Скайсгирите.



После того, как министр иностранных дел Линас Линкявичюс выказал критику в адрес компромиссного варианта, предложенного Жигимантасом Вайчюнасом, по которому Латвия и Эстония не берут обязательство не закупать электроэнергию с БелАЭС, но поддерживают такие намерения Литвы, А. Скайсгиите отмечает, что министры должны согласовать свои позиции.



"Президент с самого начала заявлял, что не может быть так, чтобы у министров одного правительства были две разные позиции, поэтому попросил, чтобы они унифицировали свои записи и пришли к приемлемому для обоих компромиссу. Об этом, речь пойдет и сегодня, на встрече с премьером и двумя министрами", – сказала советник президента.



Ж. Вайчюнас утверждает, что достигнутый сейчас проект соглашения, которые предусматривает систему гарантий происхождения и налоги на импорт электроэнергии, но не обязывает Латвию не покупать электроэнергию, является уже достаточным для реализации принятого в Литве так называемого "антиостровецкого" закона.



Однако оппозиция утверждает, что необходим более амбициозный вариант, по которому электроэнергию у Беларуси солидарно не покупали бы и Латвия и Эстонией.



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В ходе переговоров Литвы с Латвией и Эстонией по поводу планируемого бойкота запускаемой в августе Белорусской АЭС президент Гитанас Науседа призвал министров иностранных дел и энергетики согласовать позиции, чтобы Литва была "как один кулак".



"Президент неделю тому назад разговаривал с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и обеспечил ее участие в данном процессе и открытость в поисках общего решения, но также важно, чтобы и внутри страны у нас был консенсус, чтобы мы представляли интересы Литвы "как один кулак", - после встречи президента с министрами сообщил его советник Ярослав Неверович.



По его словам, во вторник президент с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и главой дипломатического корпуса Литвы Линасом Линкявичюсом обсудил стратегические энергетические проекты, переговоры с ЕК и региональными партнерами.



„Мы в очень важном пункте, когда необходимы решения по поводу реализации - синхронизации последнего стратегического энергетического проекта. Очень важно последовательно, сосредоточенно работать, управлять всеми рисками, работать как с внешними партнерами, так и внутри страны", - заявил Я. Неверович.



В то время, как оппозиция и министр иностранных дел Л. Линкявичюс критикуют проект соглашения, по которому Латвия и Эстония не обязаны не покупать белорусскую электроэнергию, Ж. Вайчюнас заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией будет важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Беларуси. Он считает, что важно, чтобы было обязательство стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на рынок этих стран, а также в Польшу.



Комментируя свои разногласия с Л. Линкявичюсом, Ж. Вайчюнас подчеркнул, что по поводу стратегии нет разногласий, но, возможно, они есть по поводу тактики.



Я. Неверович подчеркнул, что очень важно не создать рисков для синхронизации сетей стран Балтии с европейскими. По его мнению, в переговорах по соглашению со странами Балтии очень важно качество, однако и время ограничено: общая позиция должна быть выработана до начала работы БелАЭС.



Он также заявил, что позиция Литвы остается неизменной, что "этот проект не должен быть запущен", страна всегда будет придерживаться позиции, что должны быть реализованы рекомендации стрессовых тестов до запуска электростанции. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 193 раза Комментарии