Отдохнём под впечатления 🔊 Воспроизвести







Вильнюс продолжает творчески бороться с последствиями карантина: стремясь побороться за туристов и приблизить море к жителям Вильнюса, сегодня, 23 июня, в литовской столице, в самом центре города - на площади Лукишкес, открылся собственный песчаный пляж «Open Beach».



Пляжные шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, площадка для пляжного волейбола и даже шумящее рядом море (правда, только на огромном экране, установленном компанией «Telia») - всё это должно создать у отдыхающих впечатление летнего курорта. Пляж на площади будет всё лето, сообщают в своём пресс-релизе столичные власти.



«Все ограничения создают новые возможности. Закрытые на ключ границы обычных отпусков создали возможность не только для отдыха в Вильнюсе, но и для того, чтобы заново открыть его. И тот факт, что этот пляж появился на площади Лукишкес, также напоминает нам о большой радости, что мы можем праздновать свободу. Полный жизни искусственный пляж - это заявление Вильнюса о победе свободы», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Пляжные шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, площадка для пляжного волейбола и даже шумящее рядом море (правда, только на огромном экране, установленном компанией «Telia») - всё это должно создать у отдыхающих впечатление летнего курорта. Пляж на площади будет всё лето, сообщают в своём пресс-релизе столичные власти.«Все ограничения создают новые возможности. Закрытые на ключ границы обычных отпусков создали возможность не только для отдыха в Вильнюсе, но и для того, чтобы заново открыть его. И тот факт, что этот пляж появился на площади Лукишкес, также напоминает нам о большой радости, что мы можем праздновать свободу. Полный жизни искусственный пляж - это заявление Вильнюса о победе свободы», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



По воскресеньям будут показывать мультфильмы для детей и семейного просмотра.



Борясь с карантином, Вильнюсское городское самоуправление уже предоставило свободу уличным кафе, превратив город в один большой ресторан.



В начале июля столица превратится в одну большую художественную галерею под открытым небом – в рамках проекта «Искусство без крыши» предоставляет художникам 100 стендов для наружной рекламы, где с 7 июля будут экспонироваться работы сотен художников.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



Для того, чтобы насыпать на площади Лукишкес пляж площадью в 1660 кв. метров, было использовано около 300 кубометров песка. Рядом с ним, до конца июля, на огромном экране каждый вечер будут демонстрироваться эксклюзивные телефильмы от «Telia TV», сериалы, концерты, а в течение дня - виды Балтийского моря.По воскресеньям будут показывать мультфильмы для детей и семейного просмотра.Борясь с карантином, Вильнюсское городское самоуправление уже предоставило свободу уличным кафе, превратив город в один большой ресторан.В начале июля столица превратится в одну большую художественную галерею под открытым небом – в рамках проекта «Искусство без крыши» предоставляет художникам 100 стендов для наружной рекламы, где с 7 июля будут экспонироваться работы сотен художников. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пляж, «Open Beach», Площадь Лукишкес — статья прочитана 178 раз Комментарии