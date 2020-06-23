Вечная память мир защитившим 🔊 Воспроизвести







22 июня 1941 года ранним утром на мирно спавшие города и сёла тогдашнего СССР напала страшная сила, обрушился огромный грохочущий и сеющий смерть военный кулак, поддерживаемый экономикой многих стран.



В то утро начались страшные четыре года Великой Отечественной войны, унёсшие миллионы людских жизней.



В память о тех, кто не покорился, не сломался, выстоял и победил в полдень на городском воинском мемориале Клайпеды прошёл митинг памяти и скорби, организованный городским Советом ветеранов войны.



Перед митингом литию по погибшим отслужил иерей Антоний Вайнутис, клирик клайпедского храма Всех русских святых.



Открывал митинг председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс. Вместе с ним выступали консул-советник Генконсульства России в Клайпеде Игорь Юровский, почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, председатель культурного общества «Отечество» Тамара Лоханкина. В то утро начались страшные четыре года Великой Отечественной войны, унёсшие миллионы людских жизней.В память о тех, кто не покорился, не сломался, выстоял и победил в полдень на городском воинском мемориале Клайпеды прошёл митинг памяти и скорби, организованный городским Советом ветеранов войны.Перед митингом литию по погибшим отслужил иерей Антоний Вайнутис, клирик клайпедского храма Всех русских святых.Открывал митинг председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс. Вместе с ним выступали консул-советник Генконсульства России в Клайпеде Игорь Юровский, почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, председатель культурного общества «Отечество» Тамара Лоханкина.



Малолетний узник пяти (!) концлагерей фашистской Германии Григорий Воронин считает, что дети - это безвинные жертвы фашизма. Непередаваем страх и боль ребёнка, которого вооружённые изверги вырывали из рук матерей, обрекая на смерть! Преклоняясь перед памятью и стойкостью людей, прошедших через ад концлагерей, через голод, муки, а порой и рабский труд, бывший малолетний узник призывает во имя памяти жертв фашизма деяния и зверства нелюдей помнить, ни обелять и ни прощать!







Люди, задумайтесь о том, что было! Ужаснитесь содеянному. И не дайте повториться тем катастрофам, потрясениям, горю и ужасу, которые несёт любая война.



Вместе с режиссёром мероприятия председателем Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамарой Шуклиной вели поэтическую часть митинга молодые ребята Александр Будзан и Богдан Броневский.



Проникновенно и нежно стихами и песнями поддержали слова выступавших Наталья Рамайская, Александр Блытушкин, Ольга Кротова, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский, служивший в легендарной Брестской крепости.



Есть в истории события, которые забывать нельзя. И события раннего утра 22 июня 1941 года - из их числа.



Фото автора и Ивана Андреева







Слова выступавших тронули собравшихся, глубоко западали им в душу. А людей пришло много. Было много цветов. Клайпедчане прекрасно осведомлены о страшных событиях войны 1941-1945 годов, чтут военный и ратный подвиг народа.Малолетний узник пяти (!) концлагерей фашистской Германии Григорий Воронин считает, что дети - это безвинные жертвы фашизма. Непередаваем страх и боль ребёнка, которого вооружённые изверги вырывали из рук матерей, обрекая на смерть! Преклоняясь перед памятью и стойкостью людей, прошедших через ад концлагерей, через голод, муки, а порой и рабский труд, бывший малолетний узник призывает во имя памяти жертв фашизма деяния и зверства нелюдей помнить, ни обелять и ни прощать!Участница митинга ребёнок войны Людмила Кузина чётко помнит, как с мамой, младшими братом и сестрой, выгнанные фашистами из родного дома, скитались вместе с другими женщинами и детьми по объятой войной Украине; прятались в подвалах, голодали, тряслись от страха смерти, ужаса налётов и обстрелов. Эти воспоминания и приводят её на мемориал.Люди, задумайтесь о том, что было! Ужаснитесь содеянному. И не дайте повториться тем катастрофам, потрясениям, горю и ужасу, которые несёт любая война.Вместе с режиссёром мероприятия председателем Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамарой Шуклиной вели поэтическую часть митинга молодые ребята Александр Будзан и Богдан Броневский.Проникновенно и нежно стихами и песнями поддержали слова выступавших Наталья Рамайская, Александр Блытушкин, Ольга Кротова, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский, служивший в легендарной Брестской крепости.Есть в истории события, которые забывать нельзя. И события раннего утра 22 июня 1941 года - из их числа. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: 22 июня — статья прочитана 165 раз Комментарии