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Вечная память мир защитившим





22 июня 1941 года ранним утром на мирно спавшие города и сёла тогдашнего СССР напала страшная сила, обрушился огромный грохочущий и сеющий смерть военный кулак, поддерживаемый экономикой многих стран.

В то утро начались страшные четыре года Великой Отечественной войны, унёсшие миллионы людских жизней.

В память о тех, кто не покорился, не сломался, выстоял и победил в полдень на городском воинском мемориале Клайпеды прошёл митинг памяти и скорби, организованный городским Советом ветеранов войны.

Перед митингом литию по погибшим отслужил иерей Антоний Вайнутис, клирик клайпедского храма Всех русских святых.

Открывал митинг председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс. Вместе с ним выступали консул-советник Генконсульства России в Клайпеде Игорь Юровский, почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, председатель культурного общества «Отечество» Тамара Лоханкина.
Слова выступавших тронули собравшихся, глубоко западали им в душу. А людей пришло много. Было много цветов. Клайпедчане прекрасно осведомлены о страшных событиях войны 1941-1945 годов, чтут военный и ратный подвиг народа.

Малолетний узник пяти (!) концлагерей фашистской Германии Григорий Воронин считает, что дети - это безвинные жертвы фашизма. Непередаваем страх и боль ребёнка, которого вооружённые изверги вырывали из рук матерей, обрекая на смерть! Преклоняясь перед памятью и стойкостью людей, прошедших через ад концлагерей, через голод, муки, а порой и рабский труд, бывший малолетний узник призывает во имя памяти жертв фашизма деяния и зверства нелюдей помнить, ни обелять и ни прощать!

Участница митинга ребёнок войны Людмила Кузина чётко помнит, как с мамой, младшими братом и сестрой, выгнанные фашистами из родного дома, скитались вместе с другими женщинами и детьми по объятой войной Украине; прятались в подвалах, голодали, тряслись от страха смерти, ужаса налётов и обстрелов. Эти воспоминания и приводят её на мемориал.

Люди, задумайтесь о том, что было! Ужаснитесь содеянному. И не дайте повториться тем катастрофам, потрясениям, горю и ужасу, которые несёт любая война.

Вместе с режиссёром мероприятия председателем Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамарой Шуклиной вели поэтическую часть митинга молодые ребята Александр Будзан и Богдан Броневский.

Проникновенно и нежно стихами и песнями поддержали слова выступавших Наталья Рамайская, Александр Блытушкин, Ольга Кротова, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский, служивший в легендарной Брестской крепости.

Есть в истории события, которые забывать нельзя. И события раннего утра 22 июня 1941 года - из их числа.

Фото автора и Ивана Андреева



Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: 22 июня
статья прочитана 165 раз
добавлена сегодня, 23 июня, 11:15

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