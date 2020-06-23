Вечная память мир защитившим

22 июня 1941 года ранним утром на мирно спавшие города и сёла тогдашнего СССР напала страшная сила, обрушился огромный грохочущий и сеющий смерть военный кулак, поддерживаемый экономикой многих стран.
В то утро начались страшные четыре года Великой Отечественной войны, унёсшие миллионы людских жизней.
В память о тех, кто не покорился, не сломался, выстоял и победил в полдень на городском воинском мемориале Клайпеды прошёл митинг памяти и скорби, организованный городским Советом ветеранов войны.
Перед митингом литию по погибшим отслужил иерей Антоний Вайнутис, клирик клайпедского храма Всех русских святых.
Открывал митинг председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс. Вместе с ним выступали консул-советник Генконсульства России в Клайпеде Игорь Юровский, почётный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, председатель культурного общества «Отечество» Тамара Лоханкина.
Слова выступавших тронули собравшихся, глубоко западали им в душу. А людей пришло много. Было много цветов. Клайпедчане прекрасно осведомлены о страшных событиях войны 1941-1945 годов, чтут военный и ратный подвиг народа.
Малолетний узник пяти (!) концлагерей фашистской Германии Григорий Воронин считает, что дети - это безвинные жертвы фашизма. Непередаваем страх и боль ребёнка, которого вооружённые изверги вырывали из рук матерей, обрекая на смерть! Преклоняясь перед памятью и стойкостью людей, прошедших через ад концлагерей, через голод, муки, а порой и рабский труд, бывший малолетний узник призывает во имя памяти жертв фашизма деяния и зверства нелюдей помнить, ни обелять и ни прощать!
Люди, задумайтесь о том, что было! Ужаснитесь содеянному. И не дайте повториться тем катастрофам, потрясениям, горю и ужасу, которые несёт любая война.
Вместе с режиссёром мероприятия председателем Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамарой Шуклиной вели поэтическую часть митинга молодые ребята Александр Будзан и Богдан Броневский.
Проникновенно и нежно стихами и песнями поддержали слова выступавших Наталья Рамайская, Александр Блытушкин, Ольга Кротова, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский, служивший в легендарной Брестской крепости.
Есть в истории события, которые забывать нельзя. И события раннего утра 22 июня 1941 года - из их числа.
Фото автора и Ивана Андреева
Малолетний узник пяти (!) концлагерей фашистской Германии Григорий Воронин считает, что дети - это безвинные жертвы фашизма. Непередаваем страх и боль ребёнка, которого вооружённые изверги вырывали из рук матерей, обрекая на смерть! Преклоняясь перед памятью и стойкостью людей, прошедших через ад концлагерей, через голод, муки, а порой и рабский труд, бывший малолетний узник призывает во имя памяти жертв фашизма деяния и зверства нелюдей помнить, ни обелять и ни прощать!
Люди, задумайтесь о том, что было! Ужаснитесь содеянному. И не дайте повториться тем катастрофам, потрясениям, горю и ужасу, которые несёт любая война.
Вместе с режиссёром мероприятия председателем Совета соотечественников Северо-западного региона Литвы Тамарой Шуклиной вели поэтическую часть митинга молодые ребята Александр Будзан и Богдан Броневский.
Проникновенно и нежно стихами и песнями поддержали слова выступавших Наталья Рамайская, Александр Блытушкин, Ольга Кротова, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский, служивший в легендарной Брестской крепости.
Есть в истории события, которые забывать нельзя. И события раннего утра 22 июня 1941 года - из их числа.
Фото автора и Ивана Андреева
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: 22 июня