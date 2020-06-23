Среди возможно возобновляемых маршрутов вне Шенгенской зоны – Грузия, Украина 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



С июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Грузией и Украиной, заявил глава министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", – сказал во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas Л. Линкявичюс.



Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства. С июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Грузией и Украиной, заявил глава министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", – сказал во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas Л. Линкявичюс.Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства. Л. Линкявичюс также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно, по причине высокой заболеваемости.



"Мы пока не планируем открывать эти маршруты с Соединенным Королевством, и оттуда люди могут прибыть в Литву, но значительно более сложным путем, значительно более дорогим, поэтому это также определенный фильтр, и это сознательно (делается), ведь мы не видим, что там безопасно", – сказал Л. Линкявичюс.



Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Л. Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.



"Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали Балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о перовом июля, то, опять же будет схожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей" – сказал министр.



В Литву пока без всяких ограничений могут прибывать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.



На этой неделе по причине большой заболеваемости COVID-19 в Литву все еще не могут прибывать граждане Швеции, Португалии и Соединенного Королевства, а также проживающие в них законно лица.



Гражданам Литвы, как и прежде, разрешается прибывать из любой страны. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 78 раз Комментарии