Американский анализатор воздуха замкнуло в российском сегменте МКС 🔊 Воспроизвести Фото: nasa.gov



Поиск источника токсичного бензола в атмосфере МКС завершился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.



«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», – приводит



Ранее воздухообмен между российским и американским сегментами МКС прекратили для поиска источника бензола, при этом замеры проводили в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1. Поиск источника токсичного бензола в атмосфере МКС завершился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», – приводит ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» сообщение НАСА.Ранее воздухообмен между российским и американским сегментами МКС прекратили для поиска источника бензола, при этом замеры проводили в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1. 18 июня сообщалось, что НАСА предположило источник утечки бензола на МКС: Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей.



Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола.



Бензол - бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.



А в марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал.



vz.ru Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: космос, авария, МКС — статья прочитана 147 раз Комментарии