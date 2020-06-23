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Рузвельта вышибли из седла. Новости от FITZROY на 23 июня

Mike Segar | Reuters


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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 186 раз
добавлена сегодня, 23 июня, 09:45

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